Le domaine John Lennon partage une nouvelle vidéo méditative pour “ Hold On ”

le John Lennon Estate invite a publié la nouvelle vidéo apaisante et méditative de la chanson intemporelle et infiniment pertinente de John, «Hold On».

La vidéo, présentée en 5K et animée par David Frearson, donne vie à la pochette de l’album classique de John Lennon / Bande Ono en plastique qui présente John et Yoko se reposant sous un énorme chêne dans les jardins de leur maison à Tittenhurst Park, Ascot au Royaume-Uni.

Ce qui semble au premier abord être une image statique, la photo, restaurée à partir du négatif original au format carré Kodak 126 Instamatic, se révèle lentement alors que la lumière du soleil coule à travers les branches ondulantes dans un cadre paisible, offrant un répit momentané du stress de la journée. John encourage: “Tiens le monde / Tiens le monde / Tout ira bien / Tu vas voir la lumière.”

La vidéo présente le nouveau mélange d’éléments de la chanson qui met en valeur la voix de John en incluant deux overdubs vocaux précédemment inutilisés avec la guitare tout en coupant la basse et la batterie pour une version plus sobre.

The Elements Mix vient du coffret John Lennon / Plastic Ono Band – The Ultimate Collection, célébrant les 50 ans du premier album solo révolutionnaire et influent de John après les Beatles. Mélangés par l’ingénieur Paul Hicks, lauréat d’un triple prix GRAMMY, les mélanges d’éléments ramènent certains des éléments enfouis non entendus autrement, ou dans certains cas utilisés, à la surface et les présentent sur une scène sonore plus large et plus lumineuse pour révéler des niveaux de détails plus profonds. et la clarté.

Celles-ci vont de la piste vocale isolée de John pour «Mother», de la conga de «I Found Out», des voix supplémentaires de «Hold On», de l’orgue alternatif de «Isolation», des maracas inutilisées de «Well Well Well» et de l’original guide vocal pour «Dieu».

Disponible maintenant via Capitol / UMe, le coffret de huit disques super deluxe, John Lennon / Plastic Ono Band – The Ultimate Collection, est une expérience d’écoute immersive et profonde et une exploration en profondeur de ce que John décrivait autrefois comme «la meilleure chose que je ‘ai déjà fait.

John and Yoko Ono’s John Lennon / Plastic Ono Band – The Ultimate Collection est maintenant disponible et disponible à l’achat.