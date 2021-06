Le domaine Marilyn Monroe lance «Marilyn Monroe Metamorphosis» – Une collection NFT organisée en l’honneur du 95e anniversaire de l’icône hollywoodienne

4 juin 2021 – New York, New York

Le Marilyn Monroe Estate s’est associé à Ethernity Chain pour éterniser l’héritage de la star dans la blockchain.

Le Marilyn Monroe Estate et la plate-forme blockchain Ethernity Chain (CCC:ERN-USD) annonce « Marilyn Monroe Metamorphosis », une collection d’art organisée par des artistes émergents du monde entier en l’honneur du 95e anniversaire de l’icône bien-aimée.

Marilyn Monroe Metamorphosis sera disponible aux enchères pendant 72 heures à compter du 1er juin 2021, à 12 h HAE, exclusivement sur marilynmonroeforever.com.

Inspirée par la multidimensionnalité, la complexité et le statut de Marilyn dans le monde de la culture pop, cette nouvelle génération d’artistes présentée dans Marilyn Monroe Metamorphosis envisage l’immortalité de Marilyn d’une manière qui propulse son héritage vers l’avant, tout en hochant la tête à son histoire en tant que puissante femme qui a fait son chemin.

Jim Gibb, directeur créatif du Marilyn Monroe Estate, a déclaré :

« Le personnage de Marilyn Monroe a captivé l’imagination des artistes, des créateurs et des collectionneurs d’art pendant des décennies. De Richard Avedon à Andy Warhol, en passant par Cindy Sherman et Willem de Kooning, les artistes ont fait de l’actrice emblématique une partie indélébile de l’art contemporain américain. Grâce à la technologie NFT révolutionnaire, son image continuera de fasciner et d’inspirer la communauté artistique à travers ce nouveau médium.

Nick Rose, fondateur et PDG d’Ethernity Chain, a déclaré :

« Nous sommes ravis de nous associer au domaine Marilyn Monroe sur Marilyn Monroe Metamorphosis. Ethernity est honoré d’être la première plate-forme à perpétuer l’héritage de Marilyn de l’ère du pop art à l’ère des NFT et de la blockchain. Il ne pouvait pas y avoir de première célébrité féminine plus emblématique à tomber sur Ethernity. »

Rencontrez les artistes incroyables, les leaders d’opinion et créatifs de l’espace

Blunt Action Starving AI Aitana Basquiat Grace Casas Drella Drexler Jason Ebeyer Andre Holzmeister Blake Kathryn Vasya Vincent Viriot Bloo Woods

À propos de Marilyn Monroe

Marilyn Monroe est l’une des icônes de la culture pop les plus influentes de tous les temps. Véritable pionnière, Monroe a tracé son propre chemin, embrassant son individualité et poursuivant ses passions à une époque où les chemins pour les femmes étaient rares. Son esprit pionnier, son indépendance et sa confiance, ainsi que sa puissance de star incomparable, continuent d’inspirer les générations modernes et transcendent les cultures et les origines. Des partenariats avec des marques de luxe et de grande consommation, en plus d’un vaste programme de merchandising, renforcent son statut d’icône mondiale.

Pour plus d’informations et des mises à jour exclusives, suivez @marilynmonroe sur Instagram, Facebook et Twitter.

À propos de la chaîne Ethernity

Ethernity Chain est une plate-forme communautaire qui produit des NFT et des cartes à collectionner authentifiés en édition limitée créés par vos artistes préférés et approuvés par des personnalités notables. Construit sur le réseau Ethereum, il vise à créer la plus grande bibliothèque A-NFT, récompenser ses créateurs et collecter des fonds pour des causes caritatives pour toujours. C’est une situation gagnant-gagnant dans laquelle tout le monde profite, des collectionneurs NFT aux associations caritatives qui travaillent avec certains des membres les plus vulnérables de la société. Ses applications DeFi uniques permettent aux détenteurs de jetons ERN de cultiver des A-NFT rares, de miser, de cultiver et de voter sur des propositions qui modifieront l’écosystème de la chaîne Ethernity. Vous pouvez obtenir des NFT exclusifs par des ventes aux enchères ou des ERN agricoles et accumuler des récompenses que vous pouvez utiliser pour échanger des objets de collection. Une partie du produit des ventes est reversée à nos partenaires caritatifs.

Michelle Ciciyasvili, Authentic Brands Group – The Marilyn Monroe Estate

