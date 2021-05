Le dôme de fer d’Israël: tout ce que vous voulez savoir sur le célèbre système de défense aérienne

Il existe une version navale C-Dome et elle est utilisée pour protéger les actifs et les navires stratégiques basés sur la mer. (Image .)

Un conflit violent et total est en cours entre Israël et la Palestine. Des frappes aériennes massives et des roquettes ont été tirées des deux côtés. Au milieu de tout cela, ce qui a attiré l’attention du monde, c’est le système du dôme de fer d’Israël.

Qu’est-ce que Iron Dome?

En termes simples, c’est un bouclier que les forces israéliennes ont mis en place pour protéger leur espace aérien. Et selon les rapports, il protège actuellement leur espace aérien des roquettes propulsées de l’autre côté.

Sur la base des informations disponibles dans le domaine public, ce dôme de fer est censé être un système de défense sol-air à courte portée. Il a un intercepteur Tamir et un radar. Ce radar aide à suivre et à détruire tout missile ou tout système aéroporté qui entrera dans l’espace aérien.

Quel est le système utilisé par Israël?

Le système actuellement utilisé peut aider à intercepter même les drones indésirables, les avions ennemis ainsi que les hélicoptères qui entreraient dans l’espace aérien israélien sans autorisation.

Qui a développé l’Iron Dome?

Ceci a été développé conjointement par Israel Aerospace Industries et Rafael Advanced Defence Systems.

Selon les entreprises, «il s’agit d’un système polyvalent éprouvé au combat. Ce système peut aider à détecter, évaluer et intercepter l’artillerie entrante qui comprend des salves denses, des missiles de croisière, des missiles guidés précis et de l’artillerie entrante comme le C-RAM, les UAV et les menaces respiratoires.

Il a une capacité tous temps et peut fonctionner nuit et jour.

En savoir plus sur Iron Dome

Il a également I-Dome, qui est une version mobile tout-en-un, et se trouve sur un seul camion. Il contribue à assurer la protection des troupes motorisées ou mécanisées et la défense aérienne ponctuelle des installations militaires, industrielles et administratives.

Il existe une version navale C-Dome et elle est utilisée pour protéger les actifs et les navires stratégiques basés sur la mer.

Les États-Unis ont-ils quelque chose comme Iron Dome?

La version américaine d’Iron Dome est Sky Hunter et ce système a été développé par la société américaine Raytheon et la société israélienne Rafael Advanced Defence Systems.

Quand le dôme de fer a-t-il été déployé pour la première fois?

Il a été déployé pour la première fois par le gouvernement israélien en 2011. En 2006, à la suite de la guerre israélo-libanaise, le gouvernement israélien avait annoncé la construction d’un tel système.

Quelle est la raison du conflit actuel?

La mosquée Al-Aqsa est considérée comme les trois sites les plus sacrés de l’Islam. Cependant, il est également considéré comme tout aussi important pour les Juifs qui l’appellent «Mont du Temple».

Cette technologie a-t-elle déjà été proposée à l’Inde?

Oui Non.

La première fois qu’Israël a offert sa technologie de missiles Iron Dome, c’était en 2013, alors qu’il tentait de battre la Russie et les États-Unis dans les exportations d’armes vers l’Inde. Le pays de la taille d’un timbre-poste a tenté silencieusement de s’emparer d’un morceau de la tarte du marché de la défense de l’Inde et n’a jamais partagé les chiffres réels de ses importations d’armes dans le pays.

Soit dit en passant, le Dôme de fer a été utilisé récemment pour contrecarrer une attaque massive à la roquette contre Israël, selon des reportages.

En 2013-14, lors d’une réunion, les Israéliens avaient offert le David’s Sling et non le Iron Dome. Le David’s Sling est un missile de défense aérienne à courte portée de 250 km.

Qu’est-ce qu’Israël a exporté vers l’Inde?

Comme cela a été signalé précédemment, ce que l’Inde a acheté à Israël jusqu’à présent comprend des systèmes de missiles anti-balistiques, des systèmes radar et des missiles de croisière lancés par sous-marins, des systèmes à micro-satellites pour la surveillance, des systèmes à guidage laser et des munitions à guidage de précision. En outre, coopération pour la modernisation des systèmes d’armes fournis par les Soviétiques et les Russes, y compris les avions, l’artillerie et les chars.

L’un des marchés les plus importants concernait les systèmes de capteurs avancés israéliens de pointe le long de la frontière de 2 912 milles entre l’Inde et le Pakistan. Ce système, selon les officiers, a réussi à réduire le nombre de niveaux d’infiltration de ce côté.

