Le domicile de Marilyn Manson à West Hollywood perquisitionné par le shérif du comté de LA dans une enquête pour agression sexuelle

Selon Rolling Stone, Marilyn MansonLe domicile de West Hollywood a été perquisitionné lundi par le département du shérif du comté de Los Angeles.

Les enquêteurs de l’Unité spéciale d’aide aux victimes ont fouillé le domicile du rockeur de choc à la recherche d’effets liés aux allégations d’agression sexuelle portées contre lui.

« Ce que je peux confirmer, c’est qu’un mandat de perquisition a été signifié ce matin », a déclaré au magazine une source du shérif du comté de LA. « C’est confirmé que c’était [Manson‘s] adresse, son emplacement. C’était un mandat de perquisition pour ses biens. »

Parmi les biens qui auraient été saisis figuraient des disques durs et d’autres unités de stockage multimédia.

Au moins 15 femmes — dont « Monde de l’Ouest » actrice Evan Rachel Bois – avoir publiquement accusé Manson d’agression sexuelle. Il fait actuellement face à trois poursuites intentées par des femmes qui prétendent avoir été agressées sexuellement par lui dans le passé, y compris son ex-petite amie. Ashley Morgan Smithline et « Game of Thrones » actrice Esme Bianco.

Après Bois a partagé ses accusations, plusieurs autres femmes ont posté leurs propres allégations contre la chanteuse. Les femmes ont affirmé avoir subi « des agressions sexuelles, des abus psychologiques et/ou diverses formes de coercition, de violence et d’intimidation » aux mains de Manson.

Le rockeur de 52 ans, de son vrai nom Brian Warner, a ensuite publié une déclaration niant les allégations d’abus portées contre lui, écrivant sur Instagram: « De toute évidence, mon art et ma vie ont longtemps suscité la controverse, mais ces récentes affirmations à mon sujet sont d’horribles distorsions de la réalité. Mes relations intimes ont toujours été entièrement consensuelles avec des partenaires partageant les mêmes idées. Peu importe comment – et pourquoi – les autres choisissent maintenant de déformer le passé, c’est la vérité. »

Dans les mois qui ont suivi Bois a fait part de ses allégations, Manson a également été abandonné par son label, Enregistrements Loma Vista, gestionnaire de longue date Tony Ciulla, ainsi que l’agence artistique CAA, qui fournit une représentation aux individus sur divers supports.

Mansonl’avocat de Howard roi a déclaré dans un communiqué : « M. Warner nie avec véhémence toute allégation d’agression sexuelle ou d’abus de quiconque. Ces allégations sinistres contre mon client ont trois choses en commun – elles sont toutes fausses, auraient eu lieu il y a plus de dix ans et faisaient partie d’une attaque coordonnée par d’anciens partenaires et associés de M. Warner qui ont transformé en arme les détails autrement banals de sa vie personnelle et leurs relations consensuelles en histoires d’horreur fabriquées. »

