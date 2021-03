De temps en temps, il est acceptable de noter que nous parlons des poursuites intentées par le brochet du Dominion depuis des semaines, ainsi que de leur importance. Nous avons dit que ces poursuites auraient un impact dévastateur sur Trump, sur le mouvement MAGA et sur les conseillers autour de Trump. Non, nous ne parlons pas de Dominion prenant des jugements importants contre Trump, les MAGA, etc. (bien que ce ne soit pas hors de question avec Trump), mais cela aura un impact dévastateur car Trump et les MAGA perdront beaucoup de la publicité et la propagande gratuites fournies par Fox, Newsmax, OAN et les présentateurs. Trump constatera que les médias ne sont pas disposés à dire ce qu’il veut, en particulier à propos du grand mensonge.

Ces porte-parole peuvent même être forcés d’admettre qu’ils se sont trompés ou ont menti.

Nous l’avons déjà vu jouer dans une certaine mesure. Jeudi soir, Laura Ingraham a interrompu Trump quand il a commencé à parler du truquage des élections, affirmant qu’ils n’allaient pas la relancer cette nuit-là. Samedi soir, la juge Jeanine a interrompu Trump à mi-phrase, affirmant qu’elle était sûre que son temps était précieux. En dehors de ces poursuites, le réseau avait toutes les motivations pour laisser Trump parler, parler et parler.

Mais ils ne le laissent plus faire. Un milliard, six cent mille dollars, c’est beaucoup d’argent et Fox fait déjà face à une poursuite en dommages-intérêts de ce montant. Fox ne sera pas le dernier à être poursuivi. Les ancres individuelles seront sûrement près d’être poursuivies, tout comme d’autres réseaux. Nous le savons, en partie, parce que The Daily Beast a enquêté et interviewé certains membres de l’équipe juridique que Dominion est en train de mettre en place et… c’est toute l’équipe. Le Daily Beast l’appelle une «armada légale».

« Avec des milliards de dollars de poursuites désormais en jeu, Dominion Voting Systems a discrètement élargi son armada juridique ces derniers jours, alors que la société de technologie électorale s’en prend à Trumpworld et aux géants des médias conservateurs », a rapporté lundi le Daily Beast. «Clare Locke – le cabinet juridique à la tête des poursuites intentées par Dominion contre Rudy Giuliani, Sidney Powell et le magnat de l’oreiller Mike Lindell – a récemment fait appel à sept avocats de la société texane Susman Godfrey, qui a de l’expérience dans les poursuites contre les prétendues poursuites« Kraken » déposée par les anciens avocats de Trump Lin Wood et Sidney Powell. »

«Il y a de grandes synergies entre le travail que l’équipe Susman a fait sur l’élection de 2020 et les cas de diffamation que nous poursuivions pour Dominion», a déclaré Clare. «Au fur et à mesure que ces discussions se déroulaient, nous avons également découvert que les deux cabinets présentent une grande similitude culturelle en ce qu’ils ont une approche prête pour le procès en matière de litige.

Vendredi, Fox News a été frappé d’un procès de 1,6 milliard de dollars », a rapporté The Beast. «D’autres médias conservateurs, dont Newsmax et One American News Network, ont également diffusé des théories du complot post-électorale et figurent parmi les principales cibles de la prochaine série de poursuites judiciaires de Dominion, selon deux personnes proches du dossier.

Nouveau de @LachCartwright, @ swin24 et moi: Dominion renforce son équipe juridique pour affronter le monde de Trump. J’ai amené des avocats de Susanna Godfrey, qui a remplacé le secrétaire d’État de l’Arizona dans une affaire de novembre Kraken https://t.co/MXx48DCXI0 – Adam Rawnsley (@arawnsley) 30 mars 2021

«Parmi les principales cibles de la prochaine série de poursuites.» Oui, oui, ils le sont. Mais OAN et Newsmax n’ont pas autant d’argent que Fox et Rupert. Le rapport ne propose aucun autre objectif potentiel pour le prochain cycle, mais nous le ferons. Comme nous l’avons dit, Hannity, Tucker, Ingraham, Doocy, le juge Jeanine, Maria Bartiromo, tous doivent ressentir la chaleur en ce moment, sans parler des principaux sites Web et écrivains. Ils peuvent tous être poursuivis à titre personnel.

On n’assemble pas une «armada» pour prendre d’assaut une plage. On construit une armada pour conquérir un continent. Il y a beaucoup de gens sur «The Big Lie Continent» et ils se sont spécialisés dans la propagande. Trump sans propagande est comme Trump sans maquillage. Juste un autre vieux.

Cela pourrait facilement changer le monde de Trump.

