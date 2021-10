Le don de charité de la soeur Jamie Lynn Spears de Britney Spears rejeté après un contrecoup

Jamie Lynn Spears a récemment reçu la surprise de sa vie. La star de Sweet Magnolias est occupée à préparer la sortie de ses mémoires Things I Should Have Said et voulait avoir un volet caritatif pour la sortie. Elle a choisi de faire don d’une partie des revenus générés par le livre à l’organisation à but non lucratif This Is My Brave. Mais l’organisation a annoncé via un post Instagram qu’elle avait décidé de rejeter l’offre de don.

« Nous vous avons entendu. Nous agissons. Nous sommes profondément désolés pour tous ceux que nous avons offensés. Nous refusons le don du prochain livre de Jamie Lynn Spears », indique le communiqué. L’annonce de l’organisation est intervenue au milieu d’une réaction violente après que les partisans aient afflué de plaintes et leur aient demandé de rompre les liens avec Jamie Lynn en raison de nombreux rapports selon lesquels elle n’avait pas aidé sa sœur aînée à mettre fin à sa tutelle de longue date.

Selon le site Web de l’organisation, leur mission est « de donner aux individus les moyens de mettre leurs noms et leurs visages sur leurs histoires vraies de rétablissement de la maladie mentale et de la toxicomanie ». Entertainment Weekly a contacté l’équipe de Jamie Lynn pour commentaires, mais n’a pas encore eu de réponse.

Jamie Lynn a répondu aux accusations selon lesquelles elle n’aurait pas soutenu Brittney. Dans l’une de ses récentes histoires sur Instagram, Jamie Lynn dit qu’elle a été aussi impliquée qu’elle aurait pu l’être. « J’ai fait un choix très conscient dans ma vie de ne participer à sa vie qu’en tant que sœur, en tant que tante de ces garçons », a-t-elle écrit. « Peut-être que je n’ai pas soutenu [her the way] le public aimerait que je le fasse avec le hashtag sur une plateforme publique, mais je peux vous assurer que j’ai soutenu ma sœur bien avant qu’il n’y ait un hashtag, et je la soutiendrai longtemps après. »

Things I Should Have Said sortira le 22 janvier 2022. Jamie Lynn dit que le livre « m’a permis de clore ce chapitre de « 30 ans » de ma vie et, espérons-le, d’aider tous ceux qui ont oublié leur valeur, perdu leur voix, ou essaie de briser un cycle malsain dans leur vie. »