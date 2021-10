Le don de Meghan Markle à une association caritative britannique nourrit Nottingham – « Une bouée de sauvetage pour de nombreuses personnes » | Royale | Nouvelles

Meghan Markle a fait un don de 10 000 £ à Himmah, un organisme de bienfaisance basé à Nottingham qui gère une banque alimentaire et lutte contre la pauvreté et le racisme. Himmah, le projet communautaire, fournit chaque mois plus de 650 colis alimentaires d’urgence aux habitants de Nottingham.

Il s’agirait du seul organisme de bienfaisance de ce type au Royaume-Uni.

L’administrateur caritatif Bilal Hussain de Salaam Shalom Kitchen a déclaré à la BBC: «Nous avions l’habitude de sortir environ 70 ou 80 repas, alors que pendant la pandémie, nous en recevons maintenant 150, 160 parfois même 170 repas.

Il a ajouté: « La contribution de la duchesse a été une bouée de sauvetage pour beaucoup, beaucoup de gens. »

« Ces accords nous ont permis de faire face à l’augmentation constante et nous en sommes extrêmement reconnaissants. »

Karen Worth de Salaam Shalom Kitchen a expliqué plus en détail le travail effectué par l’association.

Elle a déclaré: «Nous préparons un festin de nourriture composé de surplus de nourriture des supermarchés.

« Nous emballons le tout dans des boîtes à emporter, puis nous le ramenons au

Bridge Center à Hyson Green, où nous distribuons la nourriture.

Elle a ajouté : « Nous avons décidé que c’était vraiment important, pour nos deux [Muslim and Jewish] Les communautés se rassemblent, font quelque chose de bien, pour la ville de Nottingham, travaillent visiblement ensemble contre les barrières perçues. »

L’année dernière, la duchesse a soutenu la Hubb Community Kitchen, une cuisine communautaire lancée en 2017 après l’incendie de la tour Grenfell, qui a aidé des familles en difficulté à se nourrir.

Dans un message vidéo publié sur Twitter, Meghan a déclaré: «L’esprit de la cuisine communautaire Hubb a toujours été de prendre soin, de redonner et d’aider les personnes dans le besoin, initialement à Grenfell et maintenant dans tout le Royaume-Uni.

« Un repas fait maison d’un voisin à un autre, quand ils en ont le plus besoin, c’est la raison d’être de la communauté. »