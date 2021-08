Le don d’organes a décuplé en Inde mais il reste encore beaucoup à faire

Au cours de la dernière décennie, les taux de dons d’organes ont plus que décuplé à travers le pays. (Source de la photo : IE)

Par le Dr Sonal Asthana,

Saviez-vous que le don d’organes d’un seul donneur peut sauver huit vies et fournir des tissus pouvant aider près de 50 personnes ? Le don d’organes est l’une des plus grandes contributions à l’humanité. C’est un véritable cadeau de la vie – non seulement vous sauvez la vie de nombreuses personnes, mais vous apportez également de nouveaux espoirs et rêves au destinataire.

Cette année marque le 27e anniversaire de l’adoption de la Human Organ Transplantation Act (HOTA) en Inde. La loi HOTA (plus tard connue sous le nom de loi sur la transplantation d’organes et de tissus humains (THOTA) a jeté les bases de la conduite des dons de personnes décédées en Inde en établissant des critères cliniques pour la reconnaissance et les tests de mort du tronc cérébral, ainsi qu’en établissant des sanctions rigoureuses pour les Cette loi, et les modifications ultérieures au cours des deux décennies suivantes, ont inauguré une nouvelle ère pour la transplantation d’organes en Inde.

La défaillance d’un organe en phase terminale cause chaque année près d’un demi-million de décès en Inde ainsi qu’une misère incalculable à plusieurs patients qui doivent subir une dialyse. Cependant, l’Inde a développé avec succès des programmes de greffe de rein, de foie, de cœur, de poumon, de pancréas et d’intestin grêle dans les secteurs public et privé, tandis que les centres indiens ouvrent la voie dans les procédures innovantes telles que les greffes de la main et de l’utérus.

Au cours de la dernière décennie, les taux de dons d’organes ont plus que décuplé à travers le pays. Le taux est passé de 0,08 par million à plus de 0,8 par million d’habitants, plusieurs États enregistrant des taux de dons de 3 à 4 par million d’habitants. Plusieurs États – Rajasthan, Bengale ont lancé des programmes actifs de don d’organes ainsi que des programmes de transplantation dans des instituts d’enseignement.

Cela a été rendu possible grâce aux efforts continus des gouvernements central et des États sous les auspices de la National Organ Transplant and Tissue Organization (NOTTO) ainsi que de plusieurs ONG engagées telles que la Fondation MOHAN et Transplant India qui ont travaillé avec la société civile et médias pour accroître la sensibilisation et éliminer les idées fausses concernant le don d’organes. Les coordonnateurs de transplantation sont l’épine dorsale du don d’organes, et la Fondation MOHAN s’est activement concentrée sur la formation de coordonnateurs de transplantation à travers le pays.

Le processus de don d’organes a été simplifié et rationalisé par des règles telles qu’un audit de mort cérébrale, l’identification et la création de centres de prélèvement d’organes sans greffe et le développement d’un réseau logistique solide pour faciliter l’utilisation des organes au niveau national et régional. Des idées innovantes telles que les couloirs verts permettent la circulation rapide des organes dans les villes surpeuplées et augmentent également la sensibilisation du public au don d’organes. Karnataka et Telangana ont permis une simplification des procédures d’enquête et d’autopsie pour respecter les sensibilités des familles qui ont choisi de faire don de leurs organes.

De plus, des idées innovantes telles que l’enregistrement du statut du don d’organes sur le permis de conduire ont permis de sensibiliser davantage ainsi que le nombre de personnes inscrites pour faire un don après leur décès.

L’Inde prévoit d’enregistrer 75 lakhs de dons d’organes pour marquer son 75e anniversaire d’indépendance l’année prochaine. Un engagement national envers la cause du don d’organes empêchera la perte de plus de 5 lakh d’Indiens chaque année et apportera du réconfort à beaucoup.

