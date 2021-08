Le don d’organes en Inde a considérablement évolué au cours des 25 dernières années depuis la promulgation de la loi THOA en 1994

Dr Ravi Mohanka, chirurgien en chef et chef du service de greffe du foie et de chirurgie hépato-biliaire au Global Hospitals, Mumbai

Le don d’organes en Inde a considérablement évolué et mûri au cours des 25 dernières années depuis que la loi sur la transplantation d’organes humains (THOA) a été promulguée en 1994. La THOA a établi le processus de déclaration de mort cérébrale permettant le don d’organes de personnes décédées. Elle a également défini les critères du don vivant, donnant un élan majeur à la transplantation rénale et hépatique de donneur vivant et interdisant le commerce d’organes.

Dans une interview exclusive avec Financial Express Online, le Dr Ravi Mohanka, chirurgien en chef et chef du département de greffe du foie et de chirurgie hépato-biliaire aux hôpitaux mondiaux, Mumbai partage l’évolution du statut du don d’organes en Inde tout en donnant un aperçu du scénario du registre des dons d’organes en Inde pour accroître sa portée et son accessibilité.

Quelle est l’évolution du don d’organes en Inde par rapport au monde ?

Au cours des 25 dernières années, les taux de dons d’organes en Inde sont passés de 0,08 PMP à 0,6 par million d’habitants (PMP), bien qu’il existe de grandes variations géographiques entre les États. Cependant, ceux-ci sont très faibles par rapport à certains des principaux pays avec des taux de dons d’organes de 25 à 35 PMP tels que les États-Unis et l’Espagne.

L’Inde effectue actuellement le 2e plus grand nombre de greffes au monde, la majorité d’entre elles étant des greffes de donneurs vivants. Les taux de dons d’organes à travers le monde sont comparés en utilisant les dons d’organes par million d’habitants (PMP).

Certains des programmes de don d’organes les plus réussis, comme aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Australie et dans certains pays européens, sont activés et soutenus par le gouvernement et gérés par des professionnels. En Inde, l’amendement de 2011 de THOA, 1994 a mandaté l’établissement du Programme national de transplantation d’organes (NOTP), avec des organes statutaires administratifs et réglementaires aux niveaux national, régional et étatique, à savoir NOTTO, ROTTO et SOTTO, respectivement.

L’Inde a-t-elle un registre des dons d’organes ?

La loi sur la transplantation d’organes humains (amendement) (THOTA – 2011), entrée en vigueur le 10 janvier 2014, a mandaté la création d’un registre des dons d’organes parrainé et géré par le gouvernement.

L’Organisation nationale de transplantation d’organes et de tissus (NOTTO) tient un registre des promesses de dons sur son site Web (en plus des ONG). La même chose pourrait être faite en conjonction avec des documents d’identité essentiels tels que le permis de conduire, la carte Aadhaar ou la carte PAN, dont l’un est toujours porté par la plupart des gens, les rendant disponibles au moment du décès. Les médecins et les hôpitaux devraient bénéficier d’un accès sécurisé au registre pour permettre la vérification du statut de don d’organes de tout individu.

Chaque organisation nationale de transplantation d’organes et de tissus (SOTTO) (et ses ONG partenaires) tient un registre des patients en attente d’une transplantation de donneur décédé, qui est utilisé pour l’attribution d’organes localement. Une liste d’attente nationale pourrait être maintenue et utilisée par divers SOTTO pour l’attribution d’organes.

Chaque hôpital de transplantation est mandaté pour envoyer un rapport mensuel du nombre de dons d’organes et de transplantations (à la fois les transplantations de donneurs décédés et de donneurs vivants) au DHS. Cela pourrait être intégré dans un registre pour former probablement le registre le plus précis du nombre de greffes. NOTTO et la Direction des services de santé (DHS) dans différents États collectent également des données sur les résultats (survie, rejet, etc.) des hôpitaux de transplantation à des fréquences variables en utilisant des formats variables dans différents États. Si les formats de collecte de données et la fréquence de collecte des données sur les résultats pouvaient être standardisés et mandatés, avec une clause de pénalité pour non-conformité ou falsification, cela pourrait aider à établir un registre de résultats solide.

Quels types de dons d’organes réussissent en Inde ?

Les dons vivants, c’est-à-dire un rein ou une partie du foie, permettent environ 70 % des greffes en Inde. Le succès de ces greffes est à la hauteur des normes internationales. L’Inde est donc en train de devenir rapidement une plaque tournante pour le tourisme de transplantation éthique.

Chaque don de personne décédée permet environ 8 dons d’organes vitaux et des dons de nombreux tissus. Le plus souvent, les dons sont le rein et le foie, suivis du cœur et des poumons (car les critères de sélection des donneurs sont plus stricts) et plus rarement du pancréas, des intestins et des mains. Les dons de tissus tels que la cornée, les os et la peau sont également rares.

Quelles sont les interventions des pouvoirs publics et des acteurs privés pour aider les dons d’organes en Inde ?

Le gouvernement a lancé le programme national de transplantation d’organes (NOTP) NOTP et mis en place NOTTO, ROTTO et SOTTO, qui à leur tour collaborent avec des ONG au niveau de l’État pour permettre divers registres, programmes de formation, prélèvements et transplantations d’organes. NOTTO coordonne le partage d’organes entre les États.

La Direction des services de santé (DHS) est responsable de l’enregistrement et de la réglementation des centres de transplantation. La Direction de l’éducation médicale et de la recherche (DMER) est responsable de l’examen et de l’approbation de chaque greffe de donneur vivant. La plupart des ONG ont pris des initiatives pour sensibiliser le public et les professionnels au don d’organes, les plus importantes étant la fondation MOHAN, DONATE Life et d’autres.

Les ONG au niveau de l’État ont été autorisées par le SOTTO respectif qui maintient une liste d’attente et alloue des organes pour les greffes de donneurs décédés, par exemple ZTCC à Mumbai, TRANSTAN au Tamil Nadu, JeevanDan à Telangana et ZCCK à Karnataka, entre autres.

Comment est le scénario réglementaire et juridique? Qui sont les parties prenantes ?

Les transplantations en Inde sont réglementées conformément à THOA, 1994 avec l’amendement THOTA 2011 et les règles publiées en 1995 et 2014. L’enregistrement, le renouvellement et la radiation des hôpitaux pour la transplantation sont effectués par la Direction des services de santé (DHS) qui a les pouvoirs d’un tribunal civil. dans ces matières. Les agréments des donneurs vivants sont effectués par la Commission d’Autorisation présidée par la DMER. NOTTO avec son réseau de ROTTO et SOTTO est responsable du don d’organes décédés, de la tenue des listes d’attente et de l’attribution des organes, ce qui est le plus souvent effectué par eux directement ou en partenariat avec des ONG locales. Les sanctions pour tout acte de commerce d’organes sont des amendes allant jusqu’à 5 crores avec prison et annulation de licence pour les médecins.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.