Le DoP n’a pas encore sélectionné de candidats pour 15 molécules sur 41 dans le cadre du premier programme PLI visant à stimuler l’industrie pharmaceutique nationale

Dans le prolongement de cet avis DoP de nombre pair daté du 30 avril 2021, du 14 juin 2021 et du 2 juillet 2021, des demandes ont également été sollicitées pour l’Ofloxacine dans le cadre du PLI Scheme.

Le Département des produits pharmaceutiques (DoP) n’a pas encore sélectionné de candidats pour 15 molécules sur les 41 molécules au total dans le cadre du programme PLI depuis son lancement le 21 juillet 2020 afin de stimuler l’industrie pharmaceutique nationale.

Le 21 juillet 2020, le DoP a notifié Rs. Programme de promotion des parcs de drogue en vrac de 3 000 crores et Rs. Programme PLI de 6 940 crores pour la promotion de la fabrication nationale de matières premières essentielles (KSM) / d’intermédiaires médicamenteux (DI) et d’ingrédients pharmaceutiques actifs (API) en Inde. La notification au journal officiel du 21 juillet 2020 a remplacé la notification précédente du DoP émise à ce sujet le 2 juin 2020.

Le DoP a récemment réinvité les candidatures pour l’Ofloxacine dans le cadre du programme PLI.

Des API comme le valsartan, le losartan, la lévofloxacine, la sulfadiazine, la ciprofloxacine et l’ofloxacine, entre autres, seront fabriqués dans le cadre du programme PLI.

Au total, 215 candidatures ont été reçues jusqu’en février 2021 dans le cadre du dispositif PLI pour les 36 produits répartis sur les 4 segments cibles.

Selon une source de l’industrie, « Le budget du premier programme PLI est trop réduit compte tenu du fait que seuls la recherche et le développement d’une nouvelle molécule coûtent environ Rs 21 000 crore. En outre, le budget alloué aux micro, moyennes et petites entreprises (MPME) n’est que de Rs 1600 Crore. Un tiers du schéma PLI est toujours redondant car le DoP n’a pas encore sélectionné de candidats pour 15 molécules sur les 41 molécules au total dans le cadre du schéma PLI. Environ 35 à 40 % de la capacité existante de l’unité API des friches industrielles doit être utilisée. On a appris qu’une vingtaine de molécules peuvent être fabriquées par chimie de synthèse dans un délai de deux à trois mois. Cela peut être fait compte tenu du fait que le schéma PLI antérieur de Rs. 6 940 crore annoncés au mois de juillet 2020 mettront au moins deux ans à fructifier. Les unités basées sur la fermentation à elles seules prendront trois à quatre ans, car la mise en place d’unités entièrement nouvelles nécessite généralement une période de deux ans.

Les trois catégories qui ont été identifiées et incluses dans le schéma PLI pour la pharma stimuleront les produits biopharmaceutiques, les médicaments génériques complexes, les médicaments brevetés ou en voie d’expiration, les produits de thérapie cellulaire ou génique, les médicaments orphelins, les capsules vides spéciales, les excipients complexes, les API /KSM et Dls, médicaments réutilisés, médicaments auto-immuns, médicaments anticancéreux, médicaments antidiabétiques, médicaments anti-infectieux, médicaments cardiovasculaires, médicaments psychotropes, médicaments antirétroviraux, dispositifs de diagnostic in vitro (DIV) et produits phytopharmaceutiques.

Le 30 avril 2021, le Département a lancé un appel à candidatures pour produire de la néomycine, de la gentamycine, de la clindamycine base, de la tétracycline, de la streptomycine, de la vitamine B1, du dicyandiamide (DCDA), de la norfloxacine, de l’artésunate, de l’aspirine et de la vitamine B6. Le 14 juin, elle a ajouté l’acide cyclohexane diacétique (CDA) et l’artésunate à la liste des candidatures sollicitées pour la création d’unités de fabrication. Le 2 juillet, il a également lancé un appel à candidatures de ceux qui sont intéressés pour mettre en place des installations pour le thiocyanate d’érythromycine (TIOC).

Dans le prolongement de cet avis DoP de nombre pair daté du 30 avril 2021, du 14 juin 2021 et du 2 juillet 2021, des demandes ont également été sollicitées pour l’Ofloxacine dans le cadre du PLI Scheme. La date limite de soumission des candidatures en ligne a été prolongée jusqu’au 31 août 2021 pour le premier régime PLI.

Le DoP a prolongé le délai de soumission des candidatures dans le cadre du premier programme PLI, jusqu’au 31 août 2021.

Le gouvernement avait lancé le premier programme PLI pour la promotion de la fabrication nationale en mettant en place des usines entièrement nouvelles avec une valeur ajoutée nationale minimale dans quatre segments cibles différents (dans deux basés sur la fermentation – au moins 90% et dans les deux basés sur la synthèse chimique – au moins 70%) pour 41 produits avec une dépense totale de Rs. 6 940 crores pour la période 2020-2021 à 2029-30.

« La mise en place de ces 16 usines entraînera un investissement total engagé de Rs. 348,70 crore et création d’emplois d’environ 3 042 par les entreprises. La production commerciale de ces usines devrait commencer à partir du 1er avril 2023 », a déclaré le ministère de l’Union des produits chimiques et des engrais.

Le DoP avait précédemment prolongé la date limite de soumission des candidatures pour le deuxième programme d’incitation liée à la production (PLI) pour les produits pharmaceutiques jusqu’au 15 août 2021.

Le cabinet de l’Union a également autorisé le deuxième deuxième régime PLI en juin 2021 pour le secteur pharmaceutique national pour les exercices 2020-21 à 2028-29. À propos de Rs. 15 000 crore d’incitations devraient être fournis dans le cadre du programme, avec des ventes supplémentaires totales d’une valeur de Rs. 2,94 billions et des exportations supplémentaires de Rs. 1.96 billions attendus au cours des six années.

