Le Dortmund coupe les distances avec la direction

20/11/2021 à 20h23 CET

Alberto Teruel

Le Borussia Dortmund ne perd pas la face au combat pour la Bundesliga. La défaite du Bayern contre Augsbourg (2-1) a ouvert la possibilité de combler l’écart avec la direction, et les élèves de Marco Rose n’ont pas manqué l’occasion. Stuttgart était un rival plus que digne, compromettant sérieusement les chances de marquer de Dortmund, mais finalement les hôtes l’ont emporté avec un résultat 2-1.

BVB

STU

Borussia Dortmund

Kobel ; Meunier, Akanji, Hummels, Guerreiro (Can, 64′) ; Brandt (Tigges, 75′), Witsel, Bellingham ; Reus, Malen (Knauff, 89′), Hazard.

Stuttgart

Muller ; Mavropanos, Anton, Ito; Massimo (Tibidi, 68′), Endo, Karazor (Nartey, 68′), Mangala, Sosa ; Förster (Didavi, 71′), Coulibaly (Al Ghaddioui, 87′).

Buts

1-0 M.56 Malen ; 1-1 M.63 Massimo ; 2-1 M.85 Reus.

Arbitre

Faites du mal à Osmers. TA : Coulibaly (36′), Anton (48′).

Marco Rose a affronté le match avec un 4-3-3 qui a donné de très bons résultats durant la première demi-heure du match.. L’équipe Borusser attaque sans cesse, notamment sur les ailes, mais ne parvient pas à matérialiser le danger généré. Bien que dépassé par la pression locale, Stuttgart a également eu de bonnes chances, et seulement une main salvatrice de Kobel empêché les visiteurs de dominer avant la pause.

À peine 10 minutes après le début de la deuxième partie, Malen a sorti l’électronique avec un tir de l’extérieur de la zone. L’attaquant néerlandais, qui n’a pas offert la performance attendue depuis son arrivée en Allemagne, a déjà inscrit son premier but avec le maillot du Borussia Dortmund en championnat national.

Malgré le bon travail de l’équipe de Marco Rose, un oubli défensif dans une contre-attaque a conduit à un match nul. Massimo a coupé Hummels avec une grande facilité pour donner une passe au filet de Kobel et établir le 1-1 dans l’électronique. Loin de battre en retraite après le but, Stuttgart n’a pas perdu la face et a cherché la victoire.

L’équipe visiteuse a eu l’occasion de marquer trois points, mais Marco Reus il a gaspillé ses options. Dans les dernières minutes du temps réglementaire, le capitaine de Dortmund a mené et mis fin à une contre-attaque qui a établi le 2-1 définitive dans l’électronique.

Fort imprenable

Avec cette victoire, le Borussia Dortmund ajoute désormais leur septième victoire consécutive à domicile en Bundesliga. Signal-Iduna Park se présente comme une forteresse imprenable pour les rivaux, et la force de l’équipe à domicile leur permet d’ajouter 27 points au classement, occupant une deuxième place louable et à un point du Bayern Munich.