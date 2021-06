Le dossier juridique du réalisateur de Jackass 4 contre Bam Margera a fait un grand pas en avant

Selon les rapports de People, après que la publication ait obtenu des documents décrivant ce drame juridique Jackass 4, Bam Margera est officiellement tenue de rester à l’écart de Tremaine pendant une période de trois ans. Cette ordonnance restrictive concerne également la femme et les deux enfants de Tremaine, car Margera aurait envoyé des menaces de mort par SMS au directeur de Jackass et à sa famille. Craignant pour la vie et la sécurité de sa famille, des mesures légales ont été prises, et finalement sécurisées, pour éloigner Bam Margera de la famille Tremaine.