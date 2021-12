Le dossier verrouillé de Google Photos est désormais déployé sur davantage de téléphones Android

La fonction de dossier verrouillé de Google Photos, qui promet de garder les photos sensibles hors de votre rouleau de photos principal, commence à être déployée sur les téléphones non-Pixel, selon Android Police. Google a annoncé en septembre que la fonctionnalité serait bientôt déployée sur davantage de téléphones Android et qu’elle aurait commencé à apparaître sur certains appareils Samsung et OnePlus, selon Android Central. Les appareils Pixel plus anciens qui n’y avaient pas accès à l’origine y ont également accès, d’après nos tests.

La fonctionnalité vous permet de choisir des photos ou des vidéos spécifiques et de les placer dans un dossier verrouillé par mot de passe ou biométrique, en les retirant de votre flux de photos principal et en les gardant hors du cloud. Il a été introduit sur les propres téléphones de Google (Pixel 3 et versions ultérieures) en juin, après avoir été annoncé lors de la présentation des E/S de Google en mai.

Le dossier verrouillé vous permet de garder vos photos privées privées

Dans sa présentation, Google a utilisé l’exemple de parents cachant à leurs enfants des photos d’un chiot nouvellement acheté. Un cas d’utilisation valable à coup sûr, bien que je soupçonne que la plupart des gens l’utiliseront probablement pour des images moins saines, atténuant l’anxiété « et s’ils glissent trop d’images en arrière et voient mes fesses » qui peut survenir lorsqu’on montre aux gens des photos d’une bibliothèque non filtrée. (Sûrement une préoccupation relatable.)

La fonctionnalité devrait être disponible pour les téléphones fonctionnant sous Android 6 ou version ultérieure, et j’ai pu y accéder sur mon Pixel 2 sous Android 11 en accédant à Photos > Bibliothèque > Utilitaires. Google a également déclaré que la fonctionnalité serait disponible dans la version iOS de Google Photos au début de l’année prochaine.

Si vous disposez de la fonctionnalité et souhaitez l’utiliser, sachez que les photos stockées dans le dossier verrouillé ne seront pas sauvegardées dans le cloud et seront supprimées si vous désinstallez Google Photos ou effacez votre appareil sans les transférer. Vous pouvez en savoir plus sur la page d’assistance de Google sur les dossiers verrouillés.