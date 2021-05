Le dossier verrouillé pour Google Photos a une restriction compréhensible

Google Photos est doté d’une fonction de dossier verrouillé qui vous permettra de masquer les photos derrière une empreinte digitale ou un code PIN. Cette fonction est limitée à votre téléphone uniquement.

Mise à jour: 20 mai 2021 (7 h 42 HE): Nous nous sommes demandé si la nouvelle fonctionnalité de dossier verrouillé de Google Photos serait accessible sur votre ordinateur ou si elle ne serait disponible que sur votre téléphone. Désormais, Android Police rapporte qu’il n’est en effet disponible que localement sur votre téléphone.

Ce n’est pas vraiment une surprise, car le stockage dans le cloud / l’accès à l’ordinateur compliquerait considérablement la fonction de dossier verrouillé. Néanmoins, nous avons vu Samsung vanter la fonctionnalité de sauvegarde dans le cloud pour sa fonction de dossier sécurisé, donc cela ne semble pas impossible à mettre en œuvre.

Article original: 18 mai 2021 (14 h 07 HE): Les téléphones Android offrent une fonctionnalité de protection des fichiers depuis des années maintenant, et Files by Google offre même cette fonctionnalité également. Maintenant, Google a annoncé à I / O 2021 qu’il apportait une fonctionnalité similaire à Google Photos.

La fonction Dossier verrouillé vous permettra de stocker certaines photos dans un dossier sécurisé (comme son nom l’indique) derrière une empreinte digitale ou un code PIN. Consultez le GIF ci-dessous pour voir comment cela fonctionne.

“Ces photos ne s’afficheront pas lorsque vous faites défiler votre grille ou dans des albums partagés”, a noté Google dans un article de blog. Vraisemblablement, les vidéos peuvent être stockées ici aussi, mais c’est un ajout intéressant dans tous les cas. On ne sait pas si les photos d’un dossier verrouillé peuvent être consultées sur un ordinateur sans avoir besoin d’un code PIN, ou si le dossier verrouillé n’est disponible que sur votre téléphone.

La fonctionnalité de dossier verrouillé arrive en premier sur Pixels, bien que Google n’ait pas précisé quand exactement elle serait disponible pour ces appareils. «Et sur le Pixel, vous aurez même la possibilité d’enregistrer des photos et des vidéos directement dans votre dossier verrouillé directement depuis l’appareil photo», a ajouté la société. Nous ne savons pas à quel point cela sera transparent, mais nous avons vu des OEM comme BlackBerry offrir la possibilité de toucher le lecteur d’empreintes digitales pour prendre une photo et l’envoyer directement à un coffre-fort biométrique.

Vous n’avez pas de téléphone Pixel? Ensuite, le géant de la recherche dit que vous pouvez vous attendre à ce qu’il arrive sur d’autres appareils Android «tout au long de l’année».