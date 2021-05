Le DoT attribue du spectre pour les essais 5G aux opérateurs de télécommunications

Au cours des essais, l’application de la 5G dans les milieux indiens sera testée. Cela comprend la télémédecine, la télé-éducation et la surveillance de l’agriculture par drone, etc.

Le département des télécommunications (DoT) a alloué du spectre aux opérateurs de télécommunications pour commencer les essais de la 5G dans le pays, ont indiqué des sources. Les essais seront menés à divers endroits, notamment à Delhi, Mumbai, Kolkata, Bengaluru, Gujarat, Hyderabad, entre autres, selon des sources de l’industrie.

«Les opérateurs de télécommunications se sont vu attribuer du spectre dans la bande 700 Mhz, la bande 3,3-3,6 gigahertz (Ghz) ​​et la bande 24,25-28,5 Ghz à travers divers endroits», a déclaré un responsable de la société de télécommunications.

Le 4 mai, le DoT avait approuvé les demandes de Reliance Jio, Bharti Airtel, Vodafone Idea et MTNL pour la réalisation d’essais 5G sans utiliser les technologies d’entreprises chinoises.

Le DoT avait approuvé des essais de 5G avec Ericsson, Nokia, Samsung et C-DOT. En outre, Reliance Jio Infocomm mènera des essais en utilisant sa propre technologie indigène.

Selon DoT, la technologie 5G devrait offrir une vitesse de téléchargement dix fois supérieure à celle de la 4G et une efficacité spectrale jusqu’à trois fois supérieure.

Au cours des essais, l’application de la 5G dans les milieux indiens sera testée. Cela comprend la télémédecine, la télé-éducation et la surveillance de l’agriculture par drone, etc. Les opérateurs de télécommunications pourront tester divers appareils 5G sur leur réseau.

À l’heure actuelle, la durée des essais est de 6 mois. Cela comprend une période de 2 mois pour l’achat et la mise en place de l’équipement.

Les lettres d’autorisation précisent que chaque fournisseur de services de télécommunications devra mener des essais en milieu rural et semi-urbain en plus des milieux urbains afin que les avantages de la technologie 5G prolifèrent dans tout le pays et ne se limitent pas aux zones urbaines.

Des sources de l’industrie, cependant, ont déclaré qu’aucun des opérateurs de télécommunications ne s’était vu attribuer de spectre au Pendjab, dans l’Haryana et dans le territoire de l’Union de Chandigarh.

