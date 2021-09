Le DOT corrige en dessous de la résistance de 30 $ après une tendance à la baisse par rapport à la barre des 36 $

in

L’analyse des prix de Polkadot est haussière aujourd’hui PolkaDot (DOT) a fluctué entre 26 $ et 29,91 $, nous pourrions voir un mouvement latéral sur le marché de Polkadot

Les prévisions de prix de Polkadot sont baissières pour aujourd’hui, alors que le marché s’est retracé au cours des dernières 24 heures après avoir établi un plus haut un peu plus élevé hier. En conséquence, nous nous attendons à ce que le DOT/USD continue de baisser et annule davantage ses gains récents.

Mouvement des prix Polkadot au cours des dernières 24 heures: Polkadot tombe à 28 $

Au cours des dernières 24 heures, PolkaDot (DOT) a fluctué entre 26 $ et 29,91 $, indiquant une quantité modérée de mouvement sur cette durée. Les volumes ont augmenté de 111,93 % pour atteindre 3,39 milliards de dollars, la valeur marchande globale ayant baissé à environ 28,2 milliards de dollars, ce qui la place à la 11e position globale.

Graphique DOT/USD sur 4 heures : le DOT est-il prêt pour un retracement supplémentaire ?

Au cours des prochains jours, nous pourrions assister à un mouvement latéral du marché Polkadot, comme le montre le graphique d’analyse des prix Polkadot sur 4 heures.

Graphique DOT/USD sur 4 heures. Source : TradingView

Le prix de Polkadot a considérablement augmenté ces derniers jours. Cette semaine, après avoir établi un plus bas plus haut autour de 23,5 $ le 26 août, le DOT/USD a encore gagné du terrain.

Après cela, l’élan s’est ralenti et un sommet un peu plus élevé a été établi, suggérant un épuisement, le DOT avait augmenté d’environ 45%. Ce mouvement de prix a entraîné un léger recul au cours des dernières 24 heures, 32 $ servant de support pour le moment.

Cependant, étant donné que les taureaux sont probablement épuisés, nous prévoyons que le DOT/USD se redressera la semaine prochaine et regagnera une partie des gains réalisés cette semaine. Le prochain niveau de support est de 30 $, avec un support supplémentaire au plus haut précédent de 29 $.

Analyse des prix de Polkadot: Conclusion

Selon l’analyse des prix de Polkadot, un retracement est en cours, le mouvement de baisse des prix de Polkadot suggérant qu’un recul est en cours. En conséquence, nous prévoyons une nouvelle baisse du DOT/USD au cours des prochaines 24 heures, s’arrêtant à 30 $ comme support.

Clause de non-responsabilité. Les informations fournies ne sont pas des conseils commerciaux. Cryptopolitan.com décline toute responsabilité pour les investissements effectués sur la base des informations fournies sur cette page. Nous recommandons fortement une recherche indépendante et/ou une consultation avec un professionnel qualifié avant de prendre toute décision d’investissement.