Le DOT corrigera-t-il en dessous de 18 $ après la création d’un support de 15 $ ⋆ Crypto new media

TL;Répartition DR

La paire de trading DOT/USD devrait pousser à la hausse jusqu’à ce que la résistance de 19 $ DOT/USD fluctue entre 17,55 $ et 18,88 $ Au moment de la rédaction, le DOT se négocie à 18,12 $.

Analyse des prix Polkadot : analyse générale des prix

La paire de trading DOT/USD devrait pousser à la hausse jusqu’à la résistance de 19 $. S’il retombe, il y aura une autre opportunité d’élan haussier dans les prochaines heures sur le graphique de 24 heures. La pièce a formé un motif tête et épaule dans le 1H, le plus haut sommet atteignant 18,60 $. Il y a 3 pics dans le motif H&S qui sont plus petits que celui du milieu. De plus, sur le graphique d’une heure, le prix baisse de 18,5 $ et pourrait atteindre la région de 17,8 $ à tout moment.

Dans l’ensemble, le marché des crypto-monnaies se négocie avec des signaux mitigés. Connaissant quelques légères pertes chez les leaders du marché Bitcoin et Ethereum. Polkadot, Ripple et Dogecoin sont respectivement en baisse de 6,90, 3,20 et 3,97 pour cent. L’analyse quotidienne des prix de Polkadot est baissière, mais les haussiers tentent de pousser la technique vers le haut et d’inverser les faiblesses existantes.

Mouvement des prix Polkadot au cours des dernières 24 heures : légères fluctuations

Les traders pensent que les sessions à court terme ne montreront pas de mouvements de prix significatifs en raison d’une légère volatilité sur le graphique journalier. Malgré ces petits gains, il est difficile de tirer une perspective haussière de ces légères augmentations. Néanmoins, les acheteurs espèrent renverser les pertes et maintenir une dynamique suffisante pour soutenir une légère hausse à court/moyen terme.

Source : TradingView

Le DOT/USD a fluctué entre 17,55 $ et 18,88 $ (volatilité modérée). Le volume des transactions en baisse de 32,21% a totalisé environ 1,8 milliard de dollars, la pièce se classant parmi les neuf principales crypto-monnaies en termes de capitalisation boursière totale avec 17 milliards de dollars.

Graphique DOT/USD sur 4 heures : DOT Bears

Sur le graphique en données de 4 heures, nous pouvons voir que les prix rejettent un nouveau mouvement haussier alors que les ours se préparent à baisser. La baisse des prix sur le marché pourrait être attribuée à la baisse des volumes de transactions après le week-end.

L’action des prix Polkadot (DOT) s’est négociée dans une forte dynamique haussière depuis vendredi. La tendance haussière a été forte pour rebondir sur la forte baisse observée plus tôt ce mois-ci, qui a vu Polkadot atteindre la barre des 10,5 $. Pendant ce temps, les taureaux ont réussi à dépasser le niveau de prix de 15 $.

Cette marque de 15 $ a agi comme un niveau de soutien solide pour Polkadot, soutenant ainsi le mouvement à la hausse pour tester à nouveau ce point plus tôt cette semaine. C’est un point crucial car il agit souvent comme un niveau de résistance au lieu d’un point de support.

Au moment d’écrire ces lignes, le DOT/USD se négocie à 18,12 $. Les prochaines heures pourraient voir le DOT assister à plusieurs inconvénients en raison de l’augmentation des volumes de vente.

Conclusion de l’analyse des prix Polkadot

À la suite de la dernière cassure de Polkadot en dessous de 18,5 $, nous recherchons maintenant un nouveau test de 17,8 $ comme prochain prix plancher. Vous pouvez consulter nos guides sur les transactions Bitcoin, les avantages DeFi et les robinets Bitcoin.

Avertissement. Les informations fournies ne sont pas des conseils commerciaux. Cryptopolitan.com décline toute responsabilité pour les investissements effectués sur la base des informations fournies sur cette page. Nous recommandons fortement une recherche indépendante et/ou une consultation avec un professionnel qualifié avant de prendre toute décision d’investissement.