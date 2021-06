Polkadot (POINT)

Le DOT de Polkadot fera ses débuts sur la plateforme de trading Coinbase Pro demain

Le principal échange de crypto Coinbase listerait Polkadot (DOT) sur sa plateforme de trading professionnelle Coinbase Pro.

Coinbase commencera le trading DOT mercredi

Dans un communiqué de presse publié par Coinbase, l’échange a révélé que DOT est désormais disponible pour les utilisateurs à déposer sur leurs comptes Coinbase Pro. Les échanges commenceront mercredi à 9 heures du matin, heure du Pacifique (PT), dès que les conditions de liquidité seront remplies, a indiqué la société.

Une fois que l’approvisionnement DOT requis est atteint, le trading commencerait par phases en tant qu’options de trading post-seulement, limite uniquement, puis complète. Les paires de trading suivantes seraient disponibles sur Coinbase Pro ; DOT-USD, DOT-BTC, DOT-EUR, DOT-GBP et DOT-USDT. Coinbase ajouté,

“Si à un moment donné l’un des nouveaux carnets d’ordres ne répond pas à notre évaluation d’un marché sain et ordonné, nous pouvons conserver le carnet dans un état pendant une période plus longue ou suspendre la négociation conformément à nos règles de négociation.”

Polkadot permet les transferts de jetons et de données entre les blockchains en travaillant avec des blockchains publiques et privées.

Il vise à atteindre des niveaux élevés de sécurité et d’évolutivité. DOT sert de jeton de gouvernance du protocole et peut être utilisé pour le jalonnement afin de sécuriser le réseau ou de connecter de nouvelles chaînes.

Actuellement, Polkadot (DOT) n’est disponible que sur Coinbase Pro. Cependant, la bourse envisage d’ajouter DOT à son autre gamme de produits.

L’échange ajoute généralement des crypto-monnaies à sa plate-forme de vente au détail quelques semaines après les avoir répertoriées pour la première fois sur la version professionnelle, bien que cela n’ait pas été le cas pour tous les actifs.

La décision de Coinbase d’inscrire le DOT fait suite à l’inscription de Dogecoin (DOGE). Les autres listes récentes incluent Sushiswap (SUSHI), Tether (USDT), Solana (SOL) et Cardano (ADA).

En plus d’ajouter des actifs à sa plate-forme de négociation, Coinbase a lancé une campagne de recrutement tout en poursuivant ses plans d’expansion.

La société a fait appel à Christian Sabella, ancien directeur adjoint de la Securities and Exchange Commission (SEC) américaine, pour diriger les travaux juridiques de la bourse sur les marchés des capitaux.

Coinbase envisagerait également de créer son deuxième bureau à New York. Cela vient après qu’il a annoncé son intention de fermer son siège social de San Francisco le mois dernier. L’entreprise est en train de passer à des bureaux plus petits et au travail à distance et ne voit donc pas la nécessité d’avoir un siège social important.

Le jeton DOT augmente à mesure que l’effet Coinbase frappe

Coinbase a cet effet lorsque ses listes ont tendance à créer une demande de prix plus élevée pour le jeton ou la pièce. Polkadot n’était pas différent car l’actif a bondi juste après l’annonce.

Les investisseurs achètent de plus en plus cet actif numérique sur la base du fait que Coinbase est le principal échange de crypto-monnaie basé aux États-Unis avec la plus grande exposition des investisseurs institutionnels dans le crypto-verse.

Au moment de mettre sous presse, le huitième actif cryptographique le plus précieux en valeur marchande s’échangeait à 24,76 $ avec un volume de transactions quotidien d’environ 3 milliards de dollars et est en hausse de 10,92 % pour la journée.

Pendant ce temps, Polkadot commencera aujourd’hui à vendre aux enchères des créneaux de parachain sur son réseau sœur Kusama. Selon le créateur de Polkadot Gavin Wood, la vente aux enchères de ces créneaux permettra à davantage de blockchains de se déployer sur le réseau Polkadot et d’interagir avec d’autres blockchains.

Polkadot/USD DOTUSD

24.4917$3.2613.32%

Volume 3.21 bChange $3.26Open$24.4917Circulation 952.45 mMarket Cap 23.33 b

Jimmy Aki

Jimmy suit le développement de la blockchain depuis plusieurs années, et il est optimiste quant à son potentiel de démocratisation du système financier. Lorsqu’il n’est pas immergé dans les événements quotidiens de la scène crypto, il peut être trouvé en train de regarder des rediffusions légales ou d’essayer de battre son meilleur score au Scrabble.