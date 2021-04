Le DoT demande à SC de rechercher les cotisations de Rs 1,376-cr de Videocon auprès de Bharti Airtel

Le groupe Tata et Reliance Jio Infocomm ont respectivement payé 4 197,37 crores de Rs (contre des cotisations totales de 16 798 crores de Rs) et 195,18 crores de Rs (demande totale de 70,53 crores de Rs), a déclaré le DoT.

Jeudi, le département des télécommunications a demandé à la Cour suprême de chercher à récupérer les revenus bruts ajustés (AGR) de Videocon Telecommunications de Rs 1 376 crore auprès de Bharti Airtel.

Le DoT a déclaré à la cour suprême qu’il avait soulevé la demande conformément au jugement du SC du 1er septembre. Le DoT avait demandé à Bharti Airtel de payer les cotisations AGR de Videocon, qui avait échangé l’intégralité de son spectre (30 MHz dans la bande 1800 MHz) à Airtel en 2016. Alors que le DoT avait demandé à Airtel de se conformer aux instructions du SC, le télécopieur avait a remis en question la demande du DoT. Airtel avait répondu par vidéo aux lettres du 16 octobre 2020 et du 4 mars 2020 disant que «la lettre du DoT n’a aucun fondement juridique» et «Airtel ne peut être tenu responsable des cotisations passées de Videocon», a déclaré le ministère dans son affidavit à la cour suprême. .

En ce qui concerne le commerce du spectre, le DoT a fait valoir que la lettre d’approbation du commerce indique clairement que le donneur de licence se réserve le droit de recouvrer les droits qui n’étaient pas connus des parties au moment de la date d’entrée en vigueur du commerce auprès de l’acheteur ou du vendeur, conjointement ou individuellement à la discrétion des directives commerciales de 2015.

Les fournisseurs de services de télécommunications qui partagent le spectre sont tenus de payer des droits basés sur l’AGR après avoir pris en compte le taux de spectre supplémentaire ainsi que les revenus supplémentaires générés par l’utilisation de ce spectre partagé, l’affidavit déposé par l’intermédiaire d’Amit Katoch, directeur général adjoint (LFP), DoT, a déclaré.

Le département a également informé le SC qu’il a été en mesure de récupérer les cotisations AGR de seulement Rs 30 289,59 crore contre la demande totale de Rs 1 69 048,65 crore. Alors que le groupe Bharti Airtel avait jusqu’à présent payé Rs 18 004 crore contre des cotisations totales de Rs 43 980 crore, Vodafone a payé Rs 7 854,37 crore contre Rs 58 254 crore demandé par le département. Cependant, la propre estimation de Bharti des cotisations AGR est de Rs 13 004 crore et la propre évaluation de la société Vodafone jusqu’à présent est de Rs 21 533 crore.

Entre-temps, le SC n’a pas encore répondu à un appel pour entendre les demandes déposées par Airtel, Vodafone Idea et d’autres demandant la modification de son ordonnance afin que le DoT puisse prendre en considération ses soumissions concernant des erreurs arithmétiques dans les calculs concernant ses cotisations AGR. Les entreprises ont déclaré que les calculs effectués par DoT comportaient des erreurs telles que le double comptage, ne pas tenir compte des paiements déjà effectués, ne pas ajuster les paiements d’interconnexion, etc.

Vodafone a clairement indiqué qu’elle ne cherchait pas à réévaluer les calculs, ce que l’ordonnance SC a interdit, ni à soulever un différend, mais uniquement à rechercher une correction dans ces erreurs arithmétiques.

