Le DoT exhorte les secrétaires en chef des États à faciliter les déplacements du personnel des télécommunications pour une connectivité ininterrompue

Le Département des télécommunications (DoT) a exhorté les secrétaires en chef des États à faciliter le mouvement du personnel et des ingénieurs de terrain des entreprises de télécommunications afin d’assurer une connectivité et des services ininterrompus.

Cette décision intervient dans un contexte de restrictions COVID-19 plus strictes dans tous les États à mesure que les cas de la variante Omicron augmentent.

Dans une lettre adressée jeudi à tous les secrétaires en chef, le secrétaire aux télécommunications, K Rajaraman, a souligné la nécessité d’un fonctionnement ininterrompu des réseaux et des infrastructures de télécommunications.

Rajaraman a déclaré que le personnel, le personnel et les ingénieurs de terrain des fournisseurs de communications et d’infrastructures devraient être exemptés du processus de pass électronique et que leur mouvement devrait être autorisé sur la base d’une pièce d’identité valide de l’entreprise dans la « catégorie des services essentiels ».

« Je demande donc que le personnel/le personnel/les ingénieurs de terrain des TSP (fournisseurs de services de télécommunications, FAI (fournisseurs d’accès Internet), fournisseurs d’infrastructure (IP-1), leurs partenaires (OEM) et les entités de maintenance de la fibre optique puissent être exemptés du processus d’e-pass. et les déplacements sont autorisés sur présentation d’une carte d’identité d’entreprise valide dans la catégorie des services essentiels », a écrit Rajaraman.

Il a en outre déclaré que les personnes engagées dans la fourniture et le maintien de tels services se verraient accorder des autorisations, y compris pour voyager en trains locaux, en transports publics et leurs transports personnels.

Attirant l’attention sur le besoin « urgent » de faciliter les opérations des services de télécommunications pour assurer une connectivité sans interruption, le secrétaire des télécommunications a mentionné que le DoT a reçu des soumissions d’organismes de l’industrie tels que l’Association des opérateurs cellulaires de l’Inde (COAI), l’Association des fournisseurs d’infrastructure numérique (DIPA ) et ISP Association of India (ISPAI) pour aborder la question avec les États et les territoires de l’Union.

« … les services de télécommunications étant des services essentiels, nécessitent tout le soutien nécessaire pour que les services de télécommunications, à large bande/Internet puissent être fournis sans interruption et que l’infrastructure de télécommunications soit maintenue, nous permettant ainsi à tous de rester connectés pendant tout verrouillage », indique la lettre.

Des millions de citoyens travaillent à domicile et un grand nombre de commerçants dirigent des entreprises via des plateformes de commerce électronique nécessitant une connectivité numérique.

Pendant ce temps, le directeur général de l’organisme industriel DIPA, TR Dua, a remercié le secrétaire aux télécommunications pour « l’action rapide ».

« Plus tôt dans la journée, la DIPA a demandé une intervention urgente du DoT afin d’assurer une connectivité des télécommunications 24 heures sur 24 dans le contexte d’une troisième vague imminente de COVID-19 », a déclaré DIPA dans un communiqué.

Le COAI avait également exhorté le DoT pour son soutien à écrire aux secrétaires en chef/administrateurs des États/UT pour permettre le mouvement du personnel des télécommunications pour une connectivité continue.

« Le déploiement, la maintenance et les opérations des télécommunications/Internet sont une partie essentielle de l’infrastructure d’information du pays ainsi que l’épine dorsale du travail/études à domicile pour les gens ordinaires.

« L’infrastructure des télécommunications/Internet est également cruciale en cas de diffusion de l’information au grand public, de transactions financières par le public et les banques et de divertissement public… », a déclaré COAI dans un communiqué.

