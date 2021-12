Le DoT finalisera bientôt la route d’attribution du spectre à haut débit

Les opérateurs télécoms comme Bharti Airtel, Reliance Jio et Vodafone Idea sont à la recherche d’enchères tandis que les acteurs technologiques comme Google, Microsoft, Apple, Facebook, etc, s’opposent à eux.

Dans un effort pour inaugurer des réformes plus importantes, le département des télécommunications finalisera bientôt la méthodologie d’attribution d’une bande de spectre qui a le potentiel de fournir des services à large bande à haut débit, en particulier dans les zones reculées et également une meilleure couverture dans les bâtiments.

La question est controversée. Le spectre dans la bande concernée doit-il être délictué ou doit-il être attribué par le biais d’enchères comme c’est le cas pour le spectre des services d’accès ?

Le spectre concerné est celui des bandes E (71-76 GHz et 81-86 GHz) et V (-64 GHz), utilisées comme backhaul pour la connectivité là où la fibre n’est pas disponible.

Des sources ont déclaré que le ministre des Communications, Ashwini Vaishnaw, prendrait probablement bientôt la décision finale concernant sa méthodologie d’attribution – enchères ou licences légères – à la suite d’une présentation détaillée du secrétaire aux télécommunications, K Rajaraman. Le ministère peut donner un avis juridique sur la nécessité de déplacer la Cour suprême pour plus de clarté sur la voie méthodologique, ont ajouté des sources.

Les opérateurs de télécommunications sont d’avis que le spectre dans la bande concernée devrait être mis aux enchères car ne pas le faire entraînerait une perte de revenus pour le gouvernement car ces bandes ont une proposition de valeur commerciale très élevée. Les opérateurs de télécommunications ont transmis la même chose au gouvernement par le biais de leur association, Cellular Operators Association of India (COAI).

Opposés à leur stand, les acteurs technologiques, qui, par le biais de leur association Broadband India Forum (BIF), ont déclaré que le spectre devrait être supprimé et non mis aux enchères car ce n’est pas la même chose que le spectre pour les services d’accès. Interrogeant la position du COAI, le BIF a souligné que la mise aux enchères du spectre dans ces bandes irait à l’encontre des meilleures pratiques internationales.

Des sources du DoT ont soutenu dans le passé que les enchères sont exclues, mais l’attribution administrative l’est également, ce qui signifie l’attribution du spectre sur la base du premier-premier servi. Ce qui est possible, c’est une licence légère.

En fait, la Telecom Regulatory Authority of India, qui a soumis ses recommandations au DoT en août 2014, a également favorisé une approche de licence légère et ne pas mettre ce spectre aux enchères.

Le Trai avait recommandé que les bandes E et V soient ouvertes avec une « réglementation au toucher léger » et que l’attribution soit effectuée sur une « base de liaison à liaison ». Il avait dit que le transporteur de la bande E devrait être facturé à Rs 10 000 par an par transporteur de 250 MHz chacun et qu’il devrait y avoir une remise promotionnelle initiale de 50 % pendant trois ans à compter de la date d’attribution du premier transporteur dans cette bande. En cas de taxation des porteuses en bande V, il avait dit qu’elle devrait être de Rs 1 000 par an par porteuse de 50 MHz chacune. Il a déclaré que les prix seraient revus après cinq ans en fonction du déploiement et de l’utilisation.

L’argument contre les enchères est parce que le gouvernement n’obtiendra pas grand-chose en le faisant, contrairement au spectre d’accès. La valeur d’une bande spectrale dépend de divers facteurs, comme l’écosystème, mais le facteur le plus important est ses caractéristiques de propagation. Le spectre de fréquences inférieures est plus précieux que les fréquences supérieures, car les ondes radio circulant sur les premières se déplacent plus loin, nécessitant ainsi moins de stations de base, ce qui signifie moins de coûts d’exploitation.

La valeur du spectre des bandes E et V est faible car ils ont de très mauvaises caractéristiques de propagation car ils se situent entre 71-76 GHz et 81-86 GHz (bande E) et entre 57-64 GHz (bande V). Ces bandes sont comme la fibre et peuvent être utilisées pour les services à large bande mais pas pour la connectivité mobile directe.

Selon certains analystes, les opérateurs de télécommunications s’opposent à la décision de retirer les licences des bandes E et V, car ils craignent que les entreprises technologiques puissent entrer sur le marché du haut débit et utiliser le spectre dont les licences seraient supprimées, ce qui serait gratuit, pour fournir des services aux consommateurs. . Cela peut conduire à des règles du jeu non équitables, car les opérateurs de télécommunications ont dépensé des milliards de roupies pour acquérir du spectre d’accès afin d’offrir le même type de services. Des entreprises comme Microsoft, Google, Facebook, etc. ont par le passé manifesté leur intention de fournir le haut débit en utilisant un spectre sous licence.

