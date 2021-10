Le DoT modifie les normes des licences de télécommunications pour assouplir les dispositions pénales

in

Le DoT a également supprimé la clause de licence en vertu de laquelle les opérateurs de télécommunications devaient payer une pénalité

Le DoT a modifié les normes de licence pour rationaliser le taux d’intérêt pour le paiement différé des frais de licence, une mesure qui devrait alléger le fardeau financier du secteur des télécommunications et favoriser la facilité de faire des affaires. Le département facturera désormais 2% d’intérêts au-dessus du taux de coût marginal d’emprunt (MCLR) sur un an de la State Bank of India pour retard de paiement des droits de licence ou de tout autre droit statutaire et les intérêts seront composés annuellement.

Auparavant, les entreprises de télécommunications devaient payer des intérêts de 4 pour cent au-dessus du MCLR d’un an du SBI et les intérêts étaient composés mensuellement.

« Tout retard dans le paiement des frais de licence ou de toute autre redevance payable en vertu de la licence au-delà de la période stipulée entraînera des intérêts à un taux supérieur de 2 % au MCLR d’un an du SBI existant au début de l’exercice ( à savoir le 1er avril) au titre des droits de licence ou de toute autre redevance afférente audit exercice », précise l’amendement.

Le Département des télécommunications (DoT) a également supprimé la clause de licence en vertu de laquelle les opérateurs de télécommunications devaient payer une pénalité équivalant à 50 pour cent du paiement partiel qu’ils ont effectué pour les frais de licence. La pénalité était imposée si le paiement insuffisant dépassait 10 pour cent des droits de licence exigibles.

L’amendement est entré en vigueur le 1er octobre. Cette décision fait partie des réformes des télécommunications annoncées par le gouvernement en septembre 2021.

Les anciennes règles ont été l’une des principales raisons pour lesquelles les acteurs historiques ont été stressés après le verdict de la Cour suprême sur les revenus bruts ajustés qui a confirmé la position du gouvernement et a demandé aux opérateurs de télécommunications de payer Rs 1,47 lakh crore de cotisations statutaires.

Les cotisations de base étaient d’environ 26 pour cent tandis que 74 pour cent de la demande totale s’accumulaient en raison des intérêts sur ce montant, de la pénalité et des intérêts sur la pénalité.

L’organisme de l’industrie des télécommunications, COAI, a déclaré que cette décision allégerait le stress financier sur le secteur et favoriserait la facilité de faire des affaires.

« Nous apprécions l’étape de rationalisation des taux d’intérêt sur le paiement différé des frais de licence (LF) et de toute autre redevance au titre de la licence, la suppression des pénalités et des intérêts sur pénalité. Nous nous félicitons de cette étape vers l’atténuation du stress financier et la promotion de la facilité de faire des affaires dans le secteur des télécommunications », a déclaré le directeur général de COAI, SP Kochhar.

