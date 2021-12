Le DoT retourne des garanties bancaires d’une valeur de 9 000 crores de roupies aux opérateurs télécoms

Alors que tous les opérateurs télécoms récupèrent les BG, le plus gros bénéficiaire sera Vodafone Idea puisqu’il libérera sa ligne de crédit auprès des banques.

Le département des télécommunications (DoT) a commencé à restituer les garanties bancaires (BG) aux opérateurs de télécommunications et jusqu’à présent, des BG à hauteur de plus de 9 000 crores de roupies ont été restituées à Bharti Airtel, Reliance Jio et Vodafone Idea. Pour commencer, le DoT a initié le retour des BG liés aux droits de licence et aux redevances de spectre, tandis que les BG liés aux enchères de spectre seront rendus sous peu.

Les centres régionaux du DoT restituent les BG aux opérateurs télécoms. « Le Cabinet avait approuvé la réduction de 80 % des exigences en matière de BG, nous renvoyons donc les BG excédentaires aux opérateurs de télécommunications. Le processus est en cours et les bureaux régionaux du DoT y sont engagés », ont déclaré à FE des sources du DoT.

Des sources ont déclaré que jusqu’à présent, Bharti Airtel a reçu Rs 4 000 crore de BG tandis que le montant pour Reliance Jio est d’environ Rs 2 700 crore. Vodafone Idea a récupéré plus de 2 500 crores de BG du DoT.

Selon les estimations de l’industrie, des BG d’un montant d’environ 35 000 à 40 000 crores de roupies ont menti au DoT contre diverses exigences légales. Avec les récentes réformes, 80 % de ces BG devraient être restitués aux opérateurs. Bien qu’il n’y ait pas de confusion autour des BG liés aux droits de licence et aux enchères de spectre, les BG liés à des questions en instance comme les redevances uniques de spectre (OTSC) sont également susceptibles d’être restitués, après avoir obtenu une clarté juridique.

Alors que tous les opérateurs télécoms récupèrent les BG, le plus gros bénéficiaire sera Vodafone Idea puisqu’il libérera sa ligne de crédit auprès des banques.

Dans le paquet de relance annoncé par le gouvernement en septembre, l’une des mesures était la rationalisation des BG, où à l’avenir il n’y aurait plus d’exigences pour plusieurs BG dans différentes zones de service autorisées et un BG suffirait. Pour les futures enchères, aucun BG ne serait requis.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.