Le DoT se lance dans le paquet de secours des télécommunications

Le Département des télécommunications (DoT) a contacté les opérateurs de téléphonie mobile pour leur demander s’ils souhaitent opter pour un moratoire de quatre ans sur les paiements du spectre et les redevances sur les revenus bruts ajustés (AGR). Le ministère a également demandé leur avis sur la possibilité de convertir les intérêts, qui s’accumuleraient pendant le moratoire, en capitaux propres. Les opérateurs de télécommunications doivent revenir avant le 29 octobre s’ils choisissent l’option du moratoire ; ils disposent de 90 jours supplémentaires pour répondre à la conversion en actions.

Le DoT a écrit à Bharti Airtel et Vodafone Idea, qui ont tous deux indiqué leur souhait d’opter pour un moratoire, ainsi qu’à Reliance Jio, qui pourrait également le faire.

Pour Bharti Airtel et Vodafone Idea, la conversion en actions se fera en invoquant l’article 62 (4) de la Loi sur les sociétés ; le montant sera traité comme un prêt jusqu’à ce que la conversion soit terminée. La date pertinente sera le 14 août, un mois avant l’approbation du Cabinet.

« Pour l’évaluation des actions ou des capitaux propres, il sera égal au plus élevé de la moyenne des plus hauts et des plus bas hebdomadaires du cours moyen pondéré par le volume des actions de participation au cours des 26 dernières semaines précédant la date pertinente, sous réserve de la disposition de la section 53 de la Loi sur les sociétés (c’est-à-dire que les actions ne peuvent pas être inférieures à leur valeur nominale) », ont expliqué des personnes familières avec le processus.

Les actions de participation seront émises par la société, au gouvernement, sur une base préférentielle. De plus, les détails du montant des intérêts seront fournis par la société et certifiés par le DoT. « La valeur actuelle nette (VAN) du montant des intérêts sera calculée à la date d’exercice de l’option. Ce montant d’intérêt continuera d’être traité comme un prêt à l’entreprise jusqu’à l’achèvement du processus d’injection de capitaux propres », a déclaré le DoT.

Pour les sociétés non cotées, la conversion en capital sera décidée en concertation avec le ministère des Finances car il n’y a pas de procédure établie. Jio est une société non cotée mais il est peu probable qu’elle opte pour une conversion en actions.

Le 15 septembre, le cabinet de l’Union avait approuvé le plan de relance très attendu pour l’industrie des télécommunications, qui combinait un allégement des flux de trésorerie pour les opérateurs en difficulté financière, des mesures à long terme telles que la redéfinition de l’AGR et la suppression des frais d’utilisation du spectre dans les futures enchères. .

Le point culminant du paquet, qui fournit un allégement immédiat des flux de trésorerie à l’idée de Vodafone financièrement étirée, est le report des cotisations AGR de quatre ans avec la valeur actuelle nette (VAN) protégée. De même, les tranches de spectre différées — pour le spectre acquis lors des enchères passées — ont également été différées de quatre ans. En plus du moratoire de deux ans pour les exercices 21 et 22, les opérateurs bénéficient d’un moratoire de six ans.

Le report des redevances AGR et du spectre fournira un allégement des flux de trésorerie à Vodafone Idea à hauteur d’environ 88 000 crore pour la période de quatre ans. Le versement annuel AGR de la société s’élève à environ 8 000 crore et celui sur le spectre à 14 000 crore. Les analystes ont déclaré que la mesure donnait sûrement à Vodafone Idea le temps de résoudre ses problèmes de trésorerie, mais la société ne reprendrait de la vie que si elle injectait des fonds et générait suffisamment de liquidités pour investir dans ses réseaux et vérifier le taux de désabonnement des abonnés.

