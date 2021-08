Le DoT s’engage avec les banques pour trouver une solution au stress dans le secteur des télécommunications

Birla a quitté le poste de président non exécutif du géant des télécommunications en difficulté la semaine dernière.

Le Département des télécommunications (DoT) a entamé des discussions avec les banques pour faire face aux tensions financières dans le secteur des télécommunications, en particulier Vodafone Idea Ltd (VIL) qui a besoin de toute urgence d’une injection de fonds pour rester à flot.

Il y a eu une réunion de responsables du DOT et de banquiers seniors vendredi sur la question de Vodafone, ont indiqué des sources, ajoutant que les banques ont été invitées à rechercher une solution dans le cadre des directives prudentielles.

Selon des sources, des hauts responsables des plus grands prêteurs du pays, la State Bank of India et la Bank of Baroda, étaient également présents, entre autres, à la réunion.

D’autres réunions de ce type devraient avoir lieu dans les prochains jours, ont-ils déclaré.

Parallèlement, le ministère des Finances a demandé aux banques du secteur public de collecter et de soumettre des données relatives à leur exposition à la dette du secteur des télécommunications en général et de VIL en particulier.

Les prêteurs, tant publics que privés, envisagent une perte de Rs 1,8 crore lakh au cas où VIL s’effondrerait. Une grande partie des prêts au prêteur est sous forme de garanties avec des banques du secteur public qui se taillent la part du lion de la dette. Parmi les prêteurs du secteur privé, Yes Bank et IDFC First Bank pourraient être les plus touchés. À titre de précurseur, certains prêteurs privés avec une exposition financée ont déjà commencé à constituer des provisions.

Par exemple, IDFC First Bank a marqué le compte de VIL comme souligné et a constitué des provisions de 15 pour cent (Rs 487 crore) contre l’encours de Rs 3.244 crore (financé et non financé).

« Cette provision se traduit par 24 % de l’exposition financée sur ce compte. Ledit compte est à jour et n’a aucun impayé au 30 juin 2021 », a déclaré le prêteur dans sa présentation aux investisseurs du premier trimestre de l’exercice 22, qualifiant le compte de « un grand compte de télécommunications ».

Selon les données officielles, VIL avait un passif de revenu brut ajusté (AGR) de Rs 58 254 crore sur lequel la société a payé Rs 7 854,37 crore et Rs 50 399,63 crore est impayé.

La dette brute de la société, à l’exclusion des dettes de location, s’élevait à 1 80 310 crore de Rs au 31 mars 2021. Le montant comprenait des obligations de paiement différées de Rs 96 270 crore et une dette des banques et des institutions financières de 23 080 crore de Rs en dehors du passif AGR. .

Dans un contexte de passif aussi important, le promoteur Vodafone Plc (45 pour cent du capital) et Aditya Birla Group (27 pour cent du capital) ont exprimé leur incapacité à apporter des capitaux supplémentaires.

Écrivant une lettre au secrétaire du Cabinet Rajiv Gauba en juin, le président du groupe Aditya Birla, Kumar Mangalam Birla, a déclaré que les investisseurs n’étaient pas disposés à investir dans la société en l’absence de clarté sur la responsabilité AGR, d’un moratoire adéquat sur les paiements du spectre et, surtout, d’un régime de prix plancher supérieur à le coût du service.

“C’est avec un sens du devoir envers les 27 crore d’Indiens connectés par VIL, je suis plus que disposé à céder ma participation dans l’entreprise à toute entité-secteur public/gouvernement/entité financière nationale ou à toute autre que le gouvernement peut considérer digne de maintenir l’entreprise en activité », a déclaré Birla dans la lettre.

En accordant un allégement à Vodafone sur un front, le gouvernement a proposé de retirer toutes les demandes d’imposition rétroactives sur les entreprises avec l’adoption du « projet de loi sur les lois fiscales (amendement), 2021 ».

La législation de 2012, communément appelée loi fiscale rétrospective, a été promulguée après que la Cour suprême a rejeté en janvier de la même année la procédure intentée par les autorités fiscales contre Vodafone International Holdings BV pour n’avoir pas déduit la retenue à la source des 11,1 milliards de dollars US versés à Hutchison Telecommunications en 2007 pour avoir racheté sa participation de 67 % dans une filiale constituée à 100 % sur les îles Caïmans qui détenait indirectement des intérêts dans Vodafone India Ltd.

La loi de finances 2012, qui a modifié diverses dispositions de la loi de l’impôt sur le revenu, 1961 avec effet rétroactif, contenait des dispositions visant à imposer tout gain sur le transfert d’actions dans une société non indienne, qui tire une valeur substantielle des actifs indiens sous-jacents, tels que Vodafone transaction avec Hutchison en 2007 ou la réorganisation interne de l’entreprise indienne que Cairn Energy a effectuée en 2006-07 avant de l’inscrire sur les bourses locales.

En utilisant cette loi, les autorités fiscales en janvier 2013 ont giflé Vodafone avec une demande d’impôt de Rs 14 200 crore, y compris l’impôt principal de Rs 7 990 crore et les intérêts. C’était en février 2016 mis à jour à Rs 22 100 crore plus les intérêts.

Une demande similaire a également été adressée à Vedanta Ltd, qui a acheté les activités de Cairn en Inde en 2011. Cairn et Vodafone ont contesté la demande en vertu des traités d’investissement bilatéraux que l’Inde a conclus avec le Royaume-Uni et les Pays-Bas, et ils ont tous deux obtenu des décisions favorables récemment.

Vedanta, auprès de qui aucun recouvrement d’impôt n’a été effectué, a également engagé un arbitrage pour contester la demande fiscale en vertu du traité Inde-Royaume-Uni. Cette sentence arbitrale n’est pas encore arrivée.

