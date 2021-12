Le double accord de Liverpool s’intensifie avec West Ham prêt à jouer au ballon

West Ham pourrait débarquer une paire de héros cultes de Liverpool en janvier après que des rapports aient indiqué qu’ils étaient prêts à faire des affaires sur deux fronts.

Les Hammers ont longtemps manqué de véritable concurrence pour Michail Antonio. Sébastien Haller n’a jamais été remplacé suite à sa vente à l’Ajax en janvier. Heureusement pour David Moyes, Antonio est resté sans blessure cette saison, bien que pour un club de leur ambition, une profondeur adéquate soit un must.

Maintenant, selon le Daily Express, ce problème de profondeur pourrait être résolu par Divock Origi de Liverpool.

Le Belge, 26 ans, a développé un penchant pour marquer des buts critiques pour les Reds. Origi a marqué des demi-finales, des finales et des derbies du Merseyside de la Ligue des champions. Cette campagne, il a été le super-sous de Jurgen Klopp, marquant deux fois en championnat depuis le banc, dont un mémorable vainqueur de dernière minute chez les Wolves.

Néanmoins, Liverpool était prêt à décharger Origi au cours de l’été. De manière assez surprenante, aucun intérêt concret n’a émergé.

Mais selon l’Express, West Ham est en train de devenir un véritable concurrent pour arracher Origi en janvier.

Les Hammers sont décrits comme préparant une offre pour l’attaquant qui n’a plus de contrat l’été prochain. Cela signifie qu’à moins qu’un nouveau contrat ne soit signé, la fenêtre de janvier sera la dernière chance de Liverpool de récupérer des frais.

Le journaliste Pete O’Rourke a confirmé que West Ham était « un admirateur de longue date » d’Origi. Il a insisté sur le fait que c’était « à surveiller », l’expérience d’Origi en Premier League faisant de lui une option toute faite et à faible risque.

O’Rourke a déclaré à GiveMeSport : « Divock Origi se retrouve dans la hiérarchie à Liverpool.

« Nous savons que West Ham est un admirateur de longue date du Belge. C’est une question intéressante, celle-là, c’est une question à surveiller.

L’agent d’Origi a une « connexion » avec West Ham

Alex Crook de talkSPORT a ensuite confirmé que West Ham « avait regardé » Origi au cours de l’été. De plus, il a affirmé que l’agent du joueur avait un « lien étroit » avec le conseil d’administration de West Ham.

« Divock Origi est quelqu’un que je sais qu’ils ont regardé cet été », a déclaré Crook (via l’Express).

« Son agent a un lien très étroit, devrions-nous dire, avec le conseil d’administration de West Ham, c’est donc un transfert que je pourrais voir se produire en janvier. »

Le départ imminent de Mohamed Salah et Sadio Mane pour la CAN le mois prochain obscurcit le problème. Cela laissera Liverpool briller au sommet et pourrait enhardir leur désir de conserver Origi pour le reste de son contrat.

West Ham reste également désireux de signer le demi-centre Nat Phillips. Le joueur de 24 ans a reçu des critiques élogieuses pour ses performances viriles au milieu d’une crise de blessures sans précédent à Anfield l’année dernière.

Dans une histoire similaire, les blessures d’Angelo Ogbonna et de Kurt Zouma ont laissé les hommes de Moyes maigres à l’arrière. Phillips serait disponible pour 10 millions de livres sterling en janvier. Pourtant, l’Athletic a récemment affirmé que les Reds tiendraient pour 15 millions de livres sterling.

L’Evening Standard a rapporté la semaine dernière que West Ham allait de l’avant avec un accord. C’est malgré le fait que Phillips soit actuellement mis à l’écart avec une pommette fracturée.

Pendant ce temps, Jurgen Klopp a décidé de ne pas recruter de joueurs non vaccinés en janvier, le patron de Liverpool qualifiant ceux qui n’ont pas reçu de coup de « menace constante » pour le reste de son équipe.

Klopp est un fervent partisan du programme de vaccination contre le COVID-19 et est convaincu que son obtention devrait être obligatoire, du moins d’un point de vue moral. En effet, le chef des Reds a confirmé que « 99 % » de son équipe actuelle sont entièrement vaccinés – le Royaume-Uni s’attaquant actuellement à une augmentation de la variante Omicron.

Le trio des Reds Virgil van Dijk, Fabinho et Curtis Jones a raté la victoire contre Newcastle jeudi soir en raison de tests COVID-19 présumés positifs. Pendant ce temps, six des affrontements de ce week-end en Premier League ont été reportés en raison d’épidémies.

Liverpool pourrait renforcer son défi pour le titre en se renforçant en janvier. L’entraîneur allemand a toutefois admis qu’aucun accord n’était actuellement en cours. C’est une légère surprise, étant donné que Mohamed Salah, Sadio Mane et Naby Keita seront absents de la Coupe d’Afrique des Nations pendant plusieurs semaines.

« Nous ne sommes évidemment pas sur le point de signer un joueur, donc je n’y ai pas pensé mais ensuite j’y ai pensé et oui, cela aura une influence, certainement », a déclaré Klopp lorsqu’on lui a demandé si la position des cibles de transfert vers le vaccin pourrait affecter leur adéquation pour Liverpool, comme indiqué dans le Daily Express.

« Dans une situation comme celle-ci, prenons notre situation. Si un joueur n’est pas du tout vacciné, il est une menace constante pour nous tous.

« Il ne veut pas être une menace, bien sûr. Ce n’est pas qu’il pense : ‘Oh mon Dieu, je me fiche des autres.’

« Mais il l’est et nous devons trouver différents scénarios. »

