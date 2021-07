Le double ballon de la polémique enflamme le Danemark

07/08/2021 à 18:35 CEST

Le match de Demi-finale de l’Euro entre l’Angleterre et le Danemark, a été marqué par le penalty controversé qui a donné la victoire à l’Angleterre en seconde période de prolongation et par l’existence de deux balles sur le terrain de jeu au moment de l’action décisive.

L’Angleterre revient en grande finale d’un tournoi pour la première fois depuis 1966, mais sa victoire a été éclipsée par un penalty douteux et la présence d’un ballon supplémentaire qui a déclenché le tollé des footballeurs et supporters danois. L’ailier de Manchester City a reçu un ballon sur l’aile de Foden qui s’est finalement terminé avec Sterling au sol. L’équipe danoise a protesté que le contact avait été minime, mais après avoir été examiné par le VAR La décision du néerlandais Danny Makkelie n’a pas changé.

Cependant, à ce même jeu s’ajoute un autre détail qui aurait pu invalider l’action : avant que la faute présumée ne soit commise sur le terrain, l’image télévisée capturée une deuxième balle qui a glissé sur le terrain de jeu et le technicien danois, Kasper Hjulmand Non seulement je confirme ce que les spectateurs ont vu mais je n’hésite pas à me plaindre lors de la conférence de presse : « Cinq secondes avant que Sterling ne traverse il y a un ballon dans le terrain, je suis avec le quatrième arbitre pour lui dire qu’il y a deux ballons. sur le terrain. … », a déclaré le technicien. “Avec deux ballons sur le terrain et un penalty qui ne l’était pas. Ça me dérange”, a réitéré le coach Hjulmand.