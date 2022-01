Le double champion de F1 Fernando Alonso révèle de «grands espoirs» de défier Lewis Hamilton et Max Verstappen pour le titre, tandis que George Russell pense que les nouvelles règles sont une énorme bataille

Fernando Alonso a révélé qu’il avait « de grands espoirs » de défier au en tête de la grille en 2022, tandis que George Russell pense que jusqu’à cinq équipes pourraient concourir pour le titre mondial de Formule 1.

Une série de nouveaux changements de règles et un plafond budgétaire ont renforcé les espoirs du double champion du monde Alonso, et le nouveau coéquipier de Lewis Hamilton chez Mercedes convient que la porte est ouverte.

2021 a vu l’une des plus grandes batailles pour le titre de tous les temps, et les choses pourraient se rapprocher encore plus

Verstappen et Hamilton étaient inséparables en tête de la grille, mais pourraient avoir de la compagnie cette saison

Alonso, 40 ans, a montré qu’il l’avait toujours la saison dernière et qu’il pourrait défier les deux premiers dans la bonne voiture

La F1 a sans doute connu sa meilleure saison de tous les temps en 2021 lorsque Hamilton et le champion Max Verstappen se sont affrontés à un nombre sans précédent d’occasions.

Les deux hommes étaient inséparables lorsqu’ils sont entrés dans le dernier tour au niveau des points, Verstappen remportant son premier titre dans le dernier tour de la saison, dépassant Hamilton dans des circonstances spectaculaires et controversées.

Les choses pourraient cependant sembler très différentes cette année, avec de nouveaux changements de règles et un plafond budgétaire apportant le potentiel d’un ordre de grille réorganisé et de courses plus rapprochées.

Les voitures ont été simplifiées sur le plan aérodynamique, avec une refonte qui devrait créer moins d’appuis, les rendant plus faciles à suivre, améliorant la course et les dépassements.

Les pilotes ont jeté un coup d’œil à leur voiture radicalement nouvelle pour 2022

Et le nouveau design aérodynamique pourrait rendre la course encore meilleure que l’année dernière

L’abaissement du plafond des coûts de l’équipe à 140 millions de dollars (103 millions de livres sterling) devrait également entraver les gros dépensiers tels que Mercedes et Ferrari, offrant ainsi plus d’opportunités à d’autres équipes à exploiter.

Et Alonso, double champion du monde de 40 ans, qui est revenu au sport en 2021 en vue des changements de règles de cette année, voit des signes que son équipe alpine pourrait concourir.

« Je suis optimiste, nous avons les ressources nécessaires », a déclaré Alonso. « Nous avons l’engagement de Luca de Meo et Laurent Rossi. Toute notre direction est engagée dans la Formule 1.

Alonso a déjà testé les jantes et pneus 2022 à Abu Dhabi

« Le plafond budgétaire devrait aider car les meilleures équipes n’ont plus de budget illimité. Désormais, tout le monde a plus ou moins les mêmes moyens financiers. Maintenant, c’est à nous de construire une bonne voiture.

« Nous sommes forts dans de nombreux domaines, nous avons juste besoin d’un package compétitif.

« Nous y travaillons depuis de nombreux mois et nous avons de grands espoirs. Nous devons absolument combler l’écart dans le moteur.

Renault F1 a été rebaptisé Alpine l’année dernière dans le but de commercialiser la division automobile haut de gamme de l’entreprise, et la société française a connu des hauts et des bas.

Alonso a fait un retour émouvant sur le podium au Qatar et espère y revenir bientôt

Alonso est revenu sur le podium pour la première fois en sept ans au Qatar, tandis que son coéquipier Esteban Ocon a remporté la première victoire de l’équipe basée à Enstone depuis qu’ils ont couru sous le nom de Lotus en 2013.

Les changements de règles sont connus pour modifier radicalement le sport, avec des équipes capables de trouver un avantage supplémentaire, un peu comme Brawn GP en 2009, Red Bull de 2010 à 2013 et Mercedes de 2014 à 2020.

Mercedes elle-même a été bouleversée en remplaçant Valtteri Bottas par l’ancien champion britannique de F2 et GP3 ​​George Russell, mettant le joueur de 23 ans aux côtés du septuple champion de F1 Hamilton.

Russell vient avec une grande réputation après quelques entraînements époustouflants dans son backmarker Williams

Le jeune né à Norfolk avait déjà un avant-goût de Mercedes lorsqu’il a stupéfié le monde avec une incroyable démonstration de remplaçant au Grand Prix Shakir 2020

Russell, cependant, dit que tout le monde peut deviner à qui profiteront les nouveaux changements.

« Une équipe comme Ferrari qui a traversé une période difficile au cours des deux dernières années va avoir tellement faim – surtout avec ce nouveau changement de règles – de revenir au combat », a déclaré l’ancien pilote Williams. « Similaire à McLaren aussi.

« Ces équipes ont l’infrastructure, le talent au sein du département d’ingénierie, avec les pilotes également, pour vraiment se battre. »

Même lorsque les changements de règles permettent à des équipes non averties de concourir, la F1 peut souvent être un sport d’imitation avec des équipes plus importantes reproduisant n’importe quel génie de l’ingénierie pour combler l’écart à la mi-saison.

Beaucoup font pencher Ferrari pour un retour au sommet après avoir passé l’année à se concentrer sur 2022

Et Russell pense que le développement sera vital, avec le défi supplémentaire d’un plafond budgétaire entravant les progrès.

« Je crois vraiment qu’il y a cinq équipes toutes capables de vraiment faire quelque chose de spécial l’année prochaine, donc vous devez être absolument dessus, et je pense que le développement va être absolument essentiel », a-t-il déclaré.

« Ce ne sera pas celui qui a la voiture la plus rapide [at testing or the first race], c’est celui qui parvient à bien comprendre la voiture et peut développer et construire à partir de ces fondations tout au long de l’année.

« Je pense que toutes les équipes vont faire de gros progrès de la première course à la fin de la saison. »

