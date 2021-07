Le double champion du monde invaincu David Benavídez affrontera l’ancien champion vénézuélien José Uzcátegui

Dans un combat éliminatoire pour le titre WBC des super-moyens le samedi 28 août en direct à l’heure de l’émission à 22h et / 19h pt

PHÉNIX – Le double champion du monde invaincu David “El Bandera Roja” Benavidez rencontrera l’ancien champion vénézuélien José Uzcátegui dans un éliminateur de titre WBC Super Middleweight lorsque Benavidez retournera dans sa ville natale de Phoenix pour la première fois en six ans pour jouer dans le principal événement de la nuit du samedi 28 août en direct sur SHOWTIME dans le cadre d’un événement Premier Boxing Champions du Footprint Center – le stade des Phoenix Suns de la NBA et du Mercury de la WNBA.

La télédiffusion SHOWTIME CHAMPIONSHIP BOXING débutera à 22 h HE / 19 h HP et mettra en vedette le retour très attendu d’un concurrent de longue date tel que José Benavídez, frère aîné de David Benavídez, contre l’Argentin Francisco Emanuel Torres dans un événement co-principal du Poids super welter 10 rondes. Le concurrent invaincu Carlos Castro et l’ancien prétendant au titre Oscar Escandón ouvriront la soirée avec un concours de super poids coq de 10 rounds. Les frères Benavidez et Castro viennent de Phoenix et prévoient d’éblouir les fans de leur ville.

Les billets pour l’événement, qui est promu par Sampson Boxing et TGB Promotions, sont maintenant en vente sur Ticketmaster.com.

“Je suis heureux de ramener David ‘El Bandera Roja’ Benavidez dans sa ville natale pour se battre devant son peuple après tant d’années d’absence”, a déclaré le promoteur de Sampson Boxing, Sampson Lewkowicz. “Ce sera une fête de bienvenue sensationnelle pour lui et tous les fans.”

Benavidez (24-0, 21 KOs) a 24 ans et entre dans ce combat avec une séquence de quatre victoires consécutives par élimination directe, dont une victoire au chloroforme en septembre 2019 contre le double champion des super-moyens Anthony Dirrell. Plus récemment, il a détenu le Roamer Alexis Angulo en août 2020 et Ronald Ellis en mars de cette année. Benavidez s’entraîne sous la tutelle de son père José Sr. et aux côtés de son frère et ancien prétendant au titre José Jr.

En 2017, David est devenu le plus jeune champion des super-moyens de l’histoire après avoir battu Ronald Gavril sur SHOWTIME alors qu’il n’avait que 20 ans. Benavidez représente sa ville natale de Phoenix, en Arizona et est passé d’un prodige de 15 ans qui combattait pour Gennady Golovkin et Peter Quillin à un prétendant au titre mondial avec une séquence de 10 KO consécutifs entre 2015 et 2017. , dont un impressionnant à Rogelio Medina qui a inclus une combinaison de sept coups en route vers son premier coup pour le titre.

“Je suis super excité de me battre à nouveau devant mon peuple”, a déclaré Benavidez. «Revenir en tant que double champion du monde est un rêve devenu réalité. Je me prépare pour Uzcátegui comme s’il était un champion du monde car c’est un boxeur expérimenté avide de gloire. Je sais qu’il doit gagner ce combat, mais je ne laisserai pas cela se produire. Je suis dévoué et motivé pour gagner le 28 août sur SHOWTIME, et je veux impressionner en le faisant pour des combats encore meilleurs et plus grands à l’avenir. “

Uzcátegui (31-4, 26 KOs) est né au Venezuela et s’entraîne actuellement à Tijuana, au Mexique. Il a remporté la ceinture du titre mondial de 168 livres en mars 2018 lorsqu’il a arrêté le concurrent vétéran Andre Dirrell après huit tours.

Le boxeur de 30 ans s’est positionné pour se battre pour le titre avec quatre victoires consécutives au cours desquelles il a arrêté son rival entre 2015 et 2016, dont une victoire sur Julius Jackson, alors invaincu. Uzcátegui a perdu sa ceinture contre Caleb Plant en janvier 2019 et s’est rétabli en remportant trois de ses quatre matchs depuis lors, y compris les KO contre Jaime Hernández López et Josué Obando en 2021.

“Je suis ravi de revenir sur la grande scène pour ce combat”, a déclaré Uzcátegui. «Je sais à quoi je suis confronté en combattant un grand combattant comme Benavidez, mais c’est ma principale motivation. Ce sera une guerre et je veux que le moment vienne d’offrir un grand combat pour tous, un combat sans quartier qui sera classique le 28 août ».

José Benavídez (27-1, 18 KO) a 28 ans et est le frère aîné de David. Il reviendra également combattre dans son Phoenix natal pour la première fois en six longues années en tant que concurrent établi qui reviendra se battre pour la première fois depuis qu’il a perdu un titre de 147 livres contre Terence Crawford en octobre 2018. Auparavant, Benavidez avait battu des prétendants comme Mauricio Herrera, Francisco Santana et Frank Rojas en route vers son titre.

“Je suis très excité d’être de retour sur le ring après avoir été absent pendant un certain temps”, a déclaré Benavidez. « Je me sens plus mature, motivé et plus fort que jamais. Combattre aux côtés de mon frère dans ma ville est un rêve devenu réalité. Je veux déjà que ce moment d’un formidable retour vienne pour moi. Peu importe qui est mon adversaire, je vous garantis que je vais l’anéantir. Personne ne voudra manquer cette nuit de combats, car mon frère et moi allons fournir des feux d’artifice. »

Torres (17-3, 5 KOs) est originaire de Buenos Aires, en Argentine et arrive à ce rendez-vous après avoir remporté neuf combats consécutifs depuis 2018. Le combattant de 31 ans combattra aux États-Unis pour la troisième fois de sa carrière en août. 28. , ayant déjà prévalu ici deux fois auparavant contre Cleotis Pendarvis en août 2020 et Louis Hernández en février de cette année. La victoire la plus récente de Torres a été une décision unanime contre Alexi Rivera en juin alors qu’il se prépare pour le combat le plus exigeant de sa vie contre Benavidez.

“Je suis super motivé pour ce combat”, a déclaré Torres. «Je tiens à remercier toute mon équipe de m’avoir donné cette opportunité de participer à un combat aussi important. Cela va être une opportunité imbattable de faire le saut en qualité contre un grand rival qui a un palmarès spectaculaire. Je vais travailler très dur pour obtenir la victoire le 28 août et que le drapeau argentin soit hissé au sommet ».

Castro (26-0, 11 KOs) a gravi les échelons en tant que professionnel depuis 2012 et cherche une chance pour un titre des super poids welters. Le natif de Phoenix a ajouté deux victoires à son alignement en 2020 en battant Jesús Ruiz en février avant d’arrêter le prétendant vétéran Cesar Juárez après quatre tours en juillet. Castro venait de remporter trois victoires en 2019, dont des décisions unanimes en 10 rounds contre l’ancien prétendant au titre Genesis Servania et le vétéran prétendant Mario Diaz.

“Je suis très reconnaissant d’avoir cette opportunité d’affronter un excellent adversaire comme Oscar Escandón”, a déclaré Castro. “Je suis très motivé pour rendre devant les fans de ma ville et je vais montrer toutes mes compétences pour finir le bras levé le 28 août.”

Escandón (26-5, 18 KOs) est originaire d’Ibagué, en Colombie, et a affronté plusieurs champions et aspirants de premier plan au cours de sa carrière, tels que le champion du monde des poids plume Gary Russell Jr. et le champion des super poids coq Brandon Figueroa, en plus du puissant concurrent Tugstsogt Nyambayar. Escandón a remporté le titre intérimaire après avoir éliminé Robinson Castellanos en 2016 et a eu sa chance de remporter un combat pour le titre mondial contre Russell à l’époque. Plus récemment, Escandón a éliminé le concurrent invaincu Jhack Tepora au premier tour de leur concours en décembre 2019.

“Je suis très concentré sur l’entraînement pour ce combat car je suis sûr qu’une victoire me donnerait une autre opportunité de me battre pour le titre mondial”, a déclaré Escandón. «Castro est un bon jeune combattant avec un jab solide et une mobilité, mais je pense qu’il est l’adversaire idéal pour moi. Je peux faire plusieurs choses pour gagner ce combat, et je veux que le moment vienne où je pourrai le prouver le 28 août ».