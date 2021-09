Le double champion du Super Bowl Running Back annonce sa retraite de la NFL

L’un des meilleurs porteurs de ballon de l’histoire de la NFL appelle cela une carrière. Les Eagles de Philadelphie ont annoncé que LeSean McCoy allait signer un contrat d’une journée vendredi et prendre sa retraite en tant que membre de l’équipe. Il a passé ses six premières saisons avec les Eagles avant de passer du temps avec les Buffalo Bills, les Kansas City Chiefs et les Tampa Bay Buccaneers.

“Je prends ma retraite parce que je suis en paix mentalement”, a écrit McCoy dans un essai publié sur le site officiel des Eagles. “Le seul regret que j’ai jamais eu, c’est de ne pas avoir passé toute ma carrière en tant qu’Aigle. Je regarde des gars comme Jason Kelce et Larry Fitzgerald, des amis de longue date, qui ont passé toute leur carrière avec une seule équipe. J’ai grandi à Harrisburg, joué mon football universitaire à Pittsburgh et a été repêché par les Eagles. Je n’aurais jamais pensé que cela aurait été comme ça, mais ça aurait été tellement cool de terminer ma carrière en n’ayant joué que dans cet État. “

McCoy a été repêché par les Eagles au deuxième tour en 2009. Après une solide saison recrue, McCoy a couru pour plus de 1 000 verges pour la première fois en 2010. Il a été nommé dans la première équipe All-Pro en 2011 après avoir couru pour 1 309 verges et 17 touchés en tête de la ligue. Après six saisons réussies avec les Eagles, McCoy a été échangé aux Bills en mars 2015. Au cours de ses quatre saisons à Buffalo, McCoy a accumulé 3 814 verges et 25 touchés tout en étant sélectionné trois fois pour le Pro Bowl.

En 2019, McCoy a signé un contrat d’un an avec les Chiefs de Kansas City. Il n’a pas vu beaucoup d’action mais faisait partie de l’équipe lorsqu’ils ont remporté le Super Bowl. La saison dernière, McCoy était membre des Tampa Bay Buccaneers. Il a joué avec parcimonie en 10 matchs et a remporté son deuxième Super Bowl. Dans l’ensemble, McCoy s’est précipité pour 11 102 verges et 73 touchés. Il a été sélectionné six fois au Pro Bowl et est membre de l’équipe All-Decade des années 2010.

“LeSean possédait une combinaison unique de vitesse, d’insaisissance et une capacité de jeu exceptionnelle qui ont fait de lui l’un des joueurs les plus dynamiques de la ligue et l’un des joueurs les plus productifs de l’histoire de notre franchise”, Jeffrey Lurie, président des Philadelphia Eagles. et PDG, a déclaré sur le site officiel de l’équipe. “LeSean s’est comporté avec un rare mélange de confiance et d’enthousiasme juvénile, mais il était également motivé par le désir d’être l’un des plus grands de tous les temps au poste de demi offensif, et c’est ce qui a fait de lui un joueur si excitant à côtoyer et regarder chaque semaine.”