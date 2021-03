Le doublé de Messi et le FC Barcelone s’approche de l’Atlético de Madrid

Le FC Barcelona battre 4-1 à Huesca et a accompli sa tâche principale dans ce choc contre le fond, qui n’était autre que de couper les distances avec le Athlète de Madrid, dont ils ne sont distants que de quatre points au classement de la Liga.

Le FC Barcelone a pris les devants à la 13e minute avec un vrai but de Leo Messi, qu’il accompagna quelques minutes plus tard Antoine Griezmann à 35 ‘avec un autre coup inaccessible. Cependant, lorsque l’équipe des Blaugrana leur a promis plus heureux, une pénalité controversée a servi à ce que Rafa mir se rapprocher de Huesca sur le tableau d’affichage à 45 ‘, quelques secondes avant le coup de sifflet qui a mis les deux équipes au repos.

De retour sur le terrain de jeu, Koeman ils ne voulaient pas de surprises et ont pris des distances sur le tableau de bord avec une tête de Oscar Mingueza qui a embrassé le filet du but de Huesca. Messi a mis un centre millimétrique sur la tête de son coéquipier et le Barça a pris les devants (3-1) à la 53e minute, de sorte que l’Argentin a déjà ajouté un but et une passe dans son match 767 avec le maillot du Barça, dans lequel il égalait Xavi Hernandez en tant que joueur avec le plus de matchs de l’histoire des Blaugrana.

À partir de là, Koeman a épuisé ses changements et a déplacé le banc alors que son équipe dérivait vers le coup de sifflet final, avant lequel il avait encore le temps de marquer à nouveau Messi (90 ‘).

Rafa Mir sur le penalty controversé: « Le gardien de but m’a frappé et c’est un penalty »

L’auteur du but de Huesca a assisté aux médias et a parlé de la sanction qu’ils ont soulignée en faveur: « Le gardien m’a frappé et c’est un penalty. Ils sont comme tous. Les blancs qui ont pénalisé et les granas, non. Il faut continuer à ramer ». De plus, Rafa Mir a fait l’éloge d’un Messi déstabilisateur dans le jeu. « Le 10 est très décisif. Que vais-je dire à propos de Messi? Ils jouent avec un de plus. »