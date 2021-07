Le double défi de Jon Rahm à l’Open Championship

in

14/07/2021 à 16h49 CEST

Jon Rahm apparaît à l’Open Championship au Royal St.George’s, le quatrième et dernier “Grande” de la saison, comme l’un des grands favoris de la victoire, après le bon moment du Basque qui traîne depuis sa victoire à l’US Open, à Torrey Pines. Rahm apparaît dans toutes les poules comme l’un des grands favoris de la victoire, et avec le jeu nécessaire pour réussir une route de liens, où vous savez déjà ce que c’est que de gagner.

Rahm a dans son dossier deux victoires à l’Irish Open dans les éditions 2017 et 2019, et il est convaincu qu’il a toutes les armes dans son jeu pour s’imposer sur le parcours de Sandwich, dans le comté de Kent, en Angleterre.

“J’adore jouer sur ce type de terrains & rdquor;, le Barrika reconnu dans le précédent. « Principalement parce que cela vous oblige à jouer votre propre jeu et à apprendre du terrain », a-t-il assuré. « Vous offrir toujours plus de variété de coups à votre jeu, et c’est pourquoi ce tournoi devient unique & rdquor ;.

A l’aise dans les liens

Et c’est ça à Rahm, des opportunités de jouer dans des liens toujours comme eux en raison de l’imprévisibilité de ce qui peut arriver au jour le jour. “Les conditions changent rapidement, le vent, l’état de la campagne & mldr; font une semaine incroyable, chaque fois que vous venez en Grande-Bretagne & rdquor;”, a-t-il déclaré. « J’ai toujours apprécié ces conditions, et parfois vous dépendez un peu de la chance, du calendrier des matchs et du temps que vous avez à affronter., fait partie du golf & rdquor;, assure le champion de l’US Open.

Et c’est que pour le numéro deux mondial, gagner l’Open Championship aurait une signification particulière et historique pour un golfeur espagnol. Si Rahm prend le Claret Jug, le trophée emblématiqueIl sera le premier joueur à remporter à la fois l’US Open et l’Open la même année, puisque Tiger Woods l’a fait en 2000.

Bien que pour Rahm, Gagner l’Open signifierait être le deuxième Espagnol à remporter la victoire dans le plus vieux tournoi du monde, où Seve Ballesteros s’est imposé en trois éditions. Ce serait un magnifique hommage à son idole et accessoirement, commencer à combler l’écart avec son héritage.

Le champion du championnat PGA, Phil Mickelson, s’est entraîné avec le vainqueur de l’US Open, Rahm

Le 149e Open Championship revient deux ans plus tard – l’année dernière, il a été suspendu en raison de la pandémie – avec l’Irlandais Shane Lowry comme champion en titre à Royal Portrush. Il est en bonne forme après la quatrième place du championnat de la PGA.

L’organisation Il a rejoint pour les deux premiers jours le champion Shane Lowry, ainsi que Rahm, le grand favori, et un autre vainqueur de l’Open, le Sud-Africain Louis Oosthuizen. Ils partiront sur le 1er tee, à 9h58 heure locale, 10h58 en Espagne.

Bien qu’il y ait plusieurs candidats pour le titre. Hormis toute l’équipe nord-américaine avec Justin Thomas, Dustin Johnson ou Bruce Koepka comme principaux représentants, vous ne pouvez pas oublier l’Irlandais du Nord Rory McIlroy. Il a raté le cut la semaine dernière en Écosse, mais le quadruple vainqueur du Major sait ce que c’est que de jouer des tournois de ce calibre.

Concernant la participation espagnole, En plus de Rahm, Gonzalo Fernández-Castaño, Jorge Campillo, Sergio García et Rafa Cabrera-Bello seront au Royal St.George’s. Une bonne opportunité pour les Espagnols, bien que peu habitués aux conditions particulières de l’Open Championship.