Le double défi que Raúl de Tomás a en tête à l’Espanyol

06/04/2021 à 21:34 CEST

Roger Payró

Ont conservé Raúl de Tomás dans leur équipe malgré la relégation, c’était la première victoire de l’Espanyol. En nombre et en talent, son habitat naturel est la Première Division. Là, il a promis de revenir dans l’équipe avec Cabrera et Embarba, les deux autres signatures vedettes de janvier 2020 qui ont momentanément amélioré l’équipe mais n’ont pas empêché la débâcle. Tous sont intouchables pour Vicente Moreno, avec Raúl de Tomás comme stylet. Ses 20 buts l’ont rapproché d’un seul des 21 portés par le sportinguista Uros Djurdjevic, meilleur artilleur de la catégorie. RDT veut une double joie le 30 mai; ascension et Pichichi.

«Atteindre le Pichichi serait un défi individuel. Je suis une personne très gagnante et évidemment Je vais me battre pour être le meilleur buteur de la catégorie, mais j’ai déjà répété que l’important est la promotion et si je marque des buts, j’aiderai l’équipe et c’est le but », a déclaré l’attaquant madrilène après la défaite d’Albacete à Carlos Belmonte (0-3).

Là encore, la contribution de RDT a été décisive. Il a ouvert et fermé le compte et a marqué un double à peine quatre jours après en avoir approuvé un autre à Fuenlabrada.. Quatre buts en deux jours qui ont ravivé leurs espoirs. Regardez de plus près ses cheveux lissés Djurdjevic, «alourdis» – De Tomás l’aimerait – par sa convocation avec l’équipe du Monténégro. Il y a 21 buts et une passe pour ‘Djuka’ en 30 matchs. L’Espagnol accumule 20 et deux passes de but en 30 matchs.

Quatre buts de son meilleur parcours

Obtenez le Pichichi ou pas, pour le moment il est déjà le meilleur buteur de l’Espanyol dans une ligue ce siècle. Eu l’honneur Raul Tamudo, avec 19 cibles dans la campagne 2003/04. Il a également laissé les enregistrements les plus récents de Image de balise Borja Iglesias (17 en 2018/19) et Gérard Moreno (16 en 2017/18).

De plus, sur le plan personnel, RDT est à seulement quatre buts de sa saison la plus prolifique face à porte. C’était lors de la saison 2017/18, au cours de laquelle il a envoyé le ballon au filet jusqu’à 24 fois en 32 matchs avec Rayo Vallecano. C’était sa première saison à Vallecas. Ses chiffres valaient la peine d’emmener la boîte de franjirrojo à First. Son objectif est de répéter un tel exploit.