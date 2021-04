Le double discours de la Chine sur le nationalisme vaccinal

Les avis indiquaient clairement que l’obtention du visa chinois serait plus facile pour les personnes vaccinées avec des vaccins chinois; certes, ceux qui ont été vaccinés avec d’autres vaccins peuvent toujours présenter une demande, mais ils devraient citer des raisons beaucoup plus solides pour vouloir entrer dans le pays et soumettre de nombreux autres documents.

Un communiqué officiel du gouvernement chinois, relatif à la conversation téléphonique du président Xi Jinping avec la chancelière allemande Angela Merkel, évoque le «nationalisme vaccinal», mais dans un contexte plutôt difficile à digérer. Selon le communiqué, Xi a déclaré à Merkel que la Chine s’oppose à la politisation des vaccins ou au «nationalisme vaccinal». Et que la Chine souhaite travailler avec la communauté internationale pour «promouvoir une distribution équitable et raisonnable des vaccins». Cela aurait été une très belle rhétorique, seulement si les actions de la Chine dans un passé récent ne lui étaient pas complètement contraires.

Il y a à peine trois semaines, les ambassades chinoises dans de nombreux pays, dont l’Inde, les États-Unis, Israël, le Royaume-Uni et les Philippines, ont publié des avis sur la manière dont les étrangers pouvaient demander des visas chinois; gardez à l’esprit que la Chine avait fermé ses frontières il y a plus d’un an aux voyageurs internationaux. Les avis indiquaient clairement que l’obtention du visa chinois serait plus facile pour les personnes vaccinées avec des vaccins chinois; certes, ceux qui ont été vaccinés avec d’autres vaccins peuvent toujours présenter une demande, mais ils devraient citer des raisons beaucoup plus solides pour vouloir entrer dans le pays et soumettre de nombreux autres documents. À l’heure actuelle, cinq vaccins chinois ont été approuvés pour une utilisation en Chine et, selon l’analyse de CNBC des données d’un site Web de suivi des vaccins, 34 pays ont approuvé au moins un vaccin chinois. Dans un tel contexte, les règles sur les visas pourraient être un moyen d’inciter davantage de pays à approuver au moins un vaccin chinois. La coercition des vaccins en Chine s’est manifestée sous d’autres formes; Récemment, il a tenté de forcer le Paraguay, avec une promesse d’accès aux vaccins, à rompre ses liens avec Taiwan. L’écart entre les paroles et les actions de la Chine est évident sur de nombreux fronts; les vaccins ne sont que la dernière plate-forme où cela se joue.

