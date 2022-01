Le Double Doink mérite en fait un retour en arrière en profondeur. Nous sommes désolés.

Vous savez, Chicago a certainement beaucoup à offrir. C’est là qu’il y a une ville fantastique ! Des gens formidables, de la bonne nourriture, quel endroit incroyable. Et le vent ? Ne me lancez même pas.

Quoi qu’il en soit, le Double Doink est devenu une sensation pour toutes les mauvaises raisons. C’est tragique. C’est déchirant. C’est cruel pour une base de fans qui avait tant de raisons d’être excitée depuis le début… [checks notes] … 2018 ? Non, ça ne peut pas être vrai. Tout ce qui a suivi depuis le moment où le ballon a été cassé sur la tentative de but gagnant des Chicago Bears a complètement éclipsé l’optimisme qui existait jusqu’à présent. Cette équipe était spéciale, et c’est pourquoi ce qui s’est passé ensuite a fait aussi mal.

Le résultat, l’appel de Cris Collinsworth, l’agonie ; ce fut un moment digne d’un héritage durable qui s’est depuis gravé dans nos cerveaux. Mais cela cache également une saison incroyable pour les deux équipes impliquées. Les Bears avaient tellement de choses à faire pour eux, les Eagles ont sorti une saison miracle pour suivre la plus miraculeuse des saisons. Et puis, Cody Parkey. Doux, doux Cody. Il a volé trop près du soleil, a rebondi deux fois dessus et est retombé sur terre.