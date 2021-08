Le double home run de Guerrero Jr. dans la victoire des Blue Jays

31/08/2021 à 7h47 CEST

.

Le joueur de premier but dominicain Vladimir Guerrero Jr. a frappé deux circuits et a porté son total de la saison à 38, Robbie Ray a lancé sept manches pour sa première victoire en six matchs en tant que partant et Les Blue Jays de Toronto ont défait les Orioles de Baltimore 7-3, l’équipe avec le pire bilan de la ligue. Guerrero a frappé un coup de circuit en solo contre le droitier Chris Ellis au quatrième et un coup sûr de trois points de Marcos Diplán au septième. C’était le septième match multi-home de la carrière de Guerrero et le cinquième cette saison.

L’arrêt-court Bo Bichette a fait un simple pour égaliser le match contre Dillon Tate (0-4) au sixième et le voltigeur de droite dominicain Teoscar Hernandez a suivi avec un doublé de deux points pour que les Blue Jays se rallient et gagnent pour la troisième fois consécutive. Pour les Blue Jays, Guerrero Jr. avait une fiche de 4-2 avec deux points marqués et quatre points produits, tandis que Hernandez avait une fiche de 4-1 avec deux points produits.

Le joueur de premier but Ryan Mountcastle a réussi un circuit et a ajouté deux points produits pour les Orioles, qui ont perdu leur marque à 3-24 jusqu’à présent en août.

Jon Lester domine du monticule et les Cardinals gagnent

Le partant vétéran Jon Lester a accordé un coup sûr et a lancé en septième manche, le joueur de premier but Paul Goldschmidt a marqué et Les Cardinals de St. Louis ont battu les Reds de Cincinnati 3-1 dans le duel des équipes de la Ligue nationale à la recherche d’une wild card en séries éliminatoires. Les Cardinals sont arrivés à deux matchs et demi de Cincinnati dans la bataille pour la deuxième wild card. Les Padres de San Diego sont entre les deux équipes. Les Reds n’ont marqué qu’un point lors de chacun de leurs trois derniers matchs, les perdant tous.

Lester (5-6), à son sixième départ avec St. Louis depuis son acquisition des Nationals de Washington le 30 juillet, a retiré 16 frappeurs consécutifs après avoir concédé son seul coup sûr, le home run de l’arrêt-court Kyle Farmer pour débuter la deuxième entrée. Le vétéran gaucher a marché deux buts et a retiré cinq frappeurs adverses sur des prises en 6 manches 1/3, remportant sa quatrième victoire consécutive après avoir perdu ses deux premiers départs contre les Cardinals.

TJ McFarland a accordé un coup sûr en 1 1/3 de manche et Luis Garcia a retiré le dernier de la huitième avant que le Mexicain Giovanny Gallegos n’accroche zéro en neuvième pour son troisième arrêt.

Harper et Torreyes mènent les Phillies à la victoire

Le voltigeur Bryce Harper a frappé un circuit en première manche et les Phillies de Philadelphie ont battu les Nationals de Washington 7-4 pour atteindre quatre victoires consécutives. Le joueur de premier but Brad Miller a également fait sauter le mur et le joueur de troisième but vénézuélien Ronald Torreyes a frappé un but à 3 points pour Philadelphie, qui a une fiche de 7-1 au Nationals Park cette saison.

Le joueur de troisième but Carter Kieboom a marqué pour les Nationals, qui a subi une troisième défaite consécutive, a perdu le cinquième des six derniers matchs joués et 19 des 25 derniers.

Harper, qui a signé un contrat de 330 millions de dollars sur 13 ans avec Philadelphie en 2019 après avoir disputé ses sept premières saisons avec les Nationals, a été hué – comme d’habitude – à Washington. La foule était encore plus frustrée lorsqu’il s’est emmêlé avec la balle courbe de Josiah Gray et l’a déposée de l’autre côté de la clôture pour frapper 26 circuits et donner aux Phillies une avance qu’ils n’abandonneraient pas. Harper, qui était 2-en-5, frappe .404 avec sept circuits et 12 points produits en 16 matchs contre Washington cette saison. Son simple a lancé une attaque dans la troisième manche contre Gray (0-2) qui a dominé Torreyes avec sa volée au champ gauche que le Cubain Yadiel Hernández a mal jugé, accordant trois touchés.

Gray a accordé six points en quatre manches, le plus court de ses six départs depuis qu’il a rejoint Washington à la date limite des échanges commerciaux qui a envoyé les stars Max Scherzer et Trea Turner aux Dodgers de Los Angeles. Zack Wheeler (11-9) a travaillé six manches pour Philadelphie, accordant quatre points avec quatre retraits au bâton.

La connexion vénézuélienne des Phillies s’est démarquée avec Torreyes 4-2 avec trois points produits; Odubel Herrera 4-2 avec un but et Freddy Galvis 4-0 avec un produit et un but.

La recrue colombienne Luis Patiño aide les Rays à gagner

Le démarreur recrue colombien Luis Patiño a travaillé six manches solides et a aidé Les Rays de Tampa Bay ont battu les Red Sox de Boston 6-1 en battant dans ce qui était sa huitième victoire consécutive. L’arrêt-court dominicain Wander Franco a prolongé sa séquence sur la base à 30 matchs avec un simple en deux manches et a mené les frappes opportunes et productives pour les Rays, leaders exceptionnels dans l’Est de l’AL. Le joueur de deuxième but Brandon Lowe a frappé son 31e coup de circuit de la saison, un sommet en carrière, sur le premier lancer du partant de Boston Nick Pivetta pour donner le ton au match.

Boston, qui avait une avance d’un match et demi sur les Rays le 30 juillet avant d’entamer une série de trois matchs à Tampa Bay, est maintenant à neuf derrière dans le combat divisionnaire. Le joueur de premier but Bobby Dalbec a frappé son dix-huitième circuit avec les Red Sox, qui ont une avance de deux matchs sur les Athletics d’Oakland pour le deuxième wild card de l’AL. Avec son coup sûr en huitième manche pour Franco, âgé de 6-1 et 20 ans, il a égalé Met Ott pour la cinquième plus longue séquence sur la base par un joueur de moins de 21 ans.

Patiño (4-3), 21 ans, a accordé un point et cinq coups sûrs en 5 2/3 manches de travail qui lui ont permis de conserver la décision. Parallèlement à la production de Franco de 5-1 avec deux points produits, son compatriote Nelson Cruz est également allé 5-1 avec un point marqué et un point produit.