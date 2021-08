Le double lancement supposé de Fujifilm pourrait révéler des suites d’appareils photo tant attendues

Cela fait six mois depuis le dernier lancement de l’appareil photo sans miroir de Fujifilm, mais le géant de l’appareil photo devrait revenir avec un big bang dans quelques semaines – et les dernières rumeurs suggèrent que Fuji lancera deux nouveaux appareils photo le 2 septembre.

Selon les rumeurs fiables de Fuji, les deux nouveaux modèles seront un Fujifilm X-T30 II (un suivi du Fujifilm X-T30, l’un des meilleurs appareils photo de voyage que vous puissiez acheter) et le très attendu Fujifilm GFX moyen format. 50S Mk II.

Ce ne sera pas le cas non plus, avec des rumeurs distinctes affirmant que les appareils photo seront rejoints par l’arrivée d’un objectif Fujinon XF23mm f/1.4 MKII. Cet objectif principal, qui sera apparemment doté d’une protection contre les intempéries, serait le compagnon idéal du X-T30 II, il serait donc logique qu’il fasse ses débuts à ce qui devrait être un Fujifilm X Summit.

Alors, que pouvons-nous attendre du X-T30 II et du GFX50S MK II ? Il n’y a pas encore de spécifications pour le premier, mais le nom ” Mark II ” suggère qu’il s’agira d’une mise à niveau assez progressive par rapport au Fujifilm X-T30 original, qui est arrivé en février 2019.

Le scénario le plus probable est que le X-T30 MK II aura des spécifications similaires à celles du plus récent Fujifilm X-E4. Cet appareil photo combinait le dernier capteur X-Trans APS-C 26,1 MP de la société et le X-Processor 4 pour offrir les mêmes performances de mise au point automatique que le Fujifilm X-S10 et la possibilité de filmer des vidéos 4K/30p. Certains ajustements physiques, comme un écran tactile inclinable, sont également probablement sur les cartes.

Nous en savons un peu plus sur le Fujifilm GFX 50S MK II, grâce à certaines rumeurs antérieures. Cet appareil photo moyen format devrait être un croisement entre les spécifications du Fujifilm GFX50S original et le corps du Fujifilm GFX100S plus récent. Cela le rendrait également idéal pour les photographes de paysages et le travail en studio.

Selon un article de Fuji Rumors en juin, le GFX 50S MK II pourrait également être l’appareil photo de la série GFX le plus abordable à ce jour, avec un prix attendu d’environ 3 999 $ / 3 800 £ / 6 550 $ AU. étiquette de prix. Ce n’est toujours pas vraiment bon marché, mais ce serait très impressionnant pour un appareil photo moyen format, qui coûtait jusqu’à récemment au moins trois fois plus cher.

Analyse : les lancements de « Mark II » sont un signe des temps

(Crédit image : Fujifilm)

Certains pourraient être déçus que les deux appareils photo de Fujifilm soient des modèles « Mark II », qui sont généralement considérés comme des mises à jour incrémentielles plutôt que de véritables successeurs.

Il est certainement vrai que les espoirs étaient grands pour un Fujifilm X-T40 depuis un certain temps, et un X-T30 avec stabilisation d’image dans le corps (IBIS) serait considéré par beaucoup comme l’appareil photo de voyage ultime. Les rumeurs du X-T30 MK II ont probablement mis cette idée au lit pour le moment, car IBIS serait une mise à niveau sérieuse.

Pourtant, l’histoire nous dit également qu’il existe de grandes variations dans ce que nous pouvons attendre d’un appareil photo « Mark II ». Le Canon EOS M50 Mark II, par exemple, est le pire des cas – un nouveau modèle qui semble avoir dû être une mise à jour du firmware.

Mais les rumeurs du GFX 50 S MK II suggèrent qu’il pourrait s’agir d’une mise à niveau importante qui introduit un nouveau concept dans la série GFX : le premier appareil photo moyen format à moins de 4 000 $ de sa gamme. Considérant que le prix a été le principal obstacle à l’entrée de GFX pour la plupart des gens, c’est un gros problème – même s’il finit par manquer d’autofocus à détection de phase.

Ainsi, malgré l’absence d’énormes sauts – ce qui serait peut-être compréhensible dans le climat actuel de l’appareil photo – nous restons optimistes quant au fait que les rumeurs X-T30 II et GFX 50S MK II pourraient toujours nous offrir de nouveaux plaisirs photographiques convaincants avec lesquels jouer le mois prochain. Reste à savoir si l’un ou l’autre sera disponible à l’achat en septembre.