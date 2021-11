Eli Manningc’est non J Lo et Shakira … parce que le tristement célèbre salut « double oiseau » de la légende des Giants de New York sur « Monday Night Football » a entraîné 3 téléspectateurs énervés qui ont déposé des plaintes auprès de la FCC.

Rappelez-vous, EM gaffé sur « Manningcast » d’ESPN 2 en septembre tout en discutant à quel point les fans des Eagles de Philadelphie sont impitoyables … affirmant qu’il serait renversé par de jeunes fans et donnant des visuels de ce à quoi cela ressemblait exactement.

Manning s’est excusé plus tard … mais cela n’a pas empêché les gens d’écrire à la Federal Communications Commission à propos du salut, un téléspectateur l’ayant qualifié de dégoûtant et appelant à ce qu’il soit puni.

ICYMI: Eli Manning retourne le double oiseau lors du #MNF Manningcast tout en racontant une anecdote sur la façon dont les jeunes fans des Eagles de Philadelphie lui donnaient le majeur de chaque main. pic.twitter.com/381LmnLHto – Pariez sur tous les sports (@betanysportsEU) 28 septembre 2021 @betanysportsEU

« Sur ESPN ‘Monday Night Football’, Eli Manning a utilisé des gestes profanes qui étaient méprisables et inacceptables et des amendes devraient être imposées », a déclaré le téléspectateur de West Chester, PA dans la plainte. « Les jeunes Américains ne devraient jamais être exposés à quelque chose comme ça, c’était dégoûtant. »

Un autre a écrit … « Les actions de M. Manning sont offensantes pour moi en tant que téléspectateur. C’était également offensant en tant que natif de Philadelphie et fan de sport. Il y avait de jeunes enfants qui regardaient cette émission hier soir. »

« La FCC devrait prendre toutes les mesures d’exécution appropriées contre M. Manning et/ou ESPN pour la conduite de M. Manning afin de les tenir responsables d’envoyer le message que ce type de comportement (même s’il racontait une histoire) n’est pas acceptable, y compris toutes les amendes appropriées. »

Un téléspectateur de Tumwater, WA est allé jusqu’à exiger qu’Eli soit banni des ondes.

Pour comparer, 3 est loin d’être les 1 312 plaintes qui a afflué après le spectacle de la mi-temps du Super Bowl LIV de Jennifer Lopez et Shakira … avec beaucoup se plaignant de la nature sexuelle de certaines danses.

Le ‘Manningcast’ a eu quelques autres dérapages dans le passé … avec Travis Kelce larguer une bombe S et Lynch des marais laisser le mot f glisser.

Toutes mes excuses aux 3 personnes qui n’ont pas pu dormir la nuit sur quelques doigts.