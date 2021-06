Le double visage du roi des étoiles

26/06/2021 à 8h00 CEST

La pandémie nous a donné envie d’être dehors, de respirer au-delà des murs de notre maison et que le soleil touche notre peau. Nous sommes de plus en plus conscients de la nocivité de l’étoile si nous n’utilisons pas une protection adéquate. Si nous le faisons, nous bénéficierons d’avantages qui, comme le souligne le Dr Aurora Garre (responsable du marketing médical à Isdin), «une dose quotidienne modérée de soleil est bénéfique pour lutter contre certaines maladies chroniques. En effet, parmi les bienfaits du soleil, on peut souligner principalement la synthèse de vitamine D, qui associée au calcium aide à renforcer les os et à ralentir leur détérioration. Dans le même temps, il nous aide également à équilibrer ou à réduire le cholestérol et à améliorer la réponse musculaire. De plus, le soleil est source de vie et de santé, puisqu’il nous procure un bien-être émotionnel indispensable à notre quotidien, stimulant la production de sérotonine et d’endorphines. l’importance de la protection solaire. « En premier lieu, explique-t-il, il est important d’introduire de petits changements d’habitudes dans la routine afin de prévenir le développement de maladies liées à la peau. Les besoins de protection peuvent varier selon la personne, son lieu de résidence, ses habitudes alimentaires et son mode de vie, etc. Cependant, elle doit reposer sur une recommandation universelle : l’utilisation d’une crème solaire avec un indice de protection solaire égal ou supérieur à 30 et dans les peaux très claires et sensibles, 50 ou 50 + & rdquor ;.

Nous devons garder à l’esprit que : ● Pendant les heures de pointe du soleil, de 12h à 16h, et surtout pendant les mois chauds, nous ne devons pas nous exposer directement. Et si nous devons le faire, que ce soit parce que nous pratiquons du sport ou toute activité de plein air, il sera indispensable d’appliquer une crème solaire 30 min avant l’exposition et toutes les 2 heures. jour après jour. Pour cette raison, il est conseillé d’investir dans des produits respectueux de la peau ● Les vêtements et accessoires peuvent également être utilisés comme couche de protection supplémentaire. Par exemple, un short et un T-shirt. Il existe des vêtements sur l’étiquette desquels on retrouve l’acronyme FPU, qui indique que ce tissu a la capacité de nous protéger des rayons solaires UVA et UVB. En revanche, les chapeaux et casquettes, de préférence à larges bords, protègent le cuir chevelu, le contour des yeux, le nez, les oreilles et la nuque. Un autre élément essentiel est les lunettes de soleil, qui nous protègent des UVA et réduisent les dommages oculaires. ● Il est important de toujours être hydraté et de suivre les recommandations médicales qui indiquent que nous devons boire environ 2 à 2,5 litres d’eau par jour. ● Deux pièces clés de ce puzzle sont également les crèmes hydratantes post-solaires et l’utilisation d’antioxydants topiques et oraux à travers une alimentation riche et variée en fruits et légumes de saison ou, à défaut, en compléments alimentaires antioxydants. nos défenses antioxydantes et notre système immunitaire et renforcent la peau contre les agents externes, tels que les rayons du soleil ● Minimiser la consommation de tabac et d’alcool évitera les dommages qui se produisent sur le collagène et l’élastine du corps, deux éléments clés du vieillissement ● A facteur très important sont les bilans dermatologiques annuels et même, en cas d’exposition élevée, tous les six mois, afin de pouvoir percevoir toute anomalie à temps. Concernant la prévention du cancer de la peau, l’un des aspects fondamentaux est lié à l’examen dermatologique, que ce soit pour prévenir les situations graves de cette maladie ou les diagnostics tardifs. Le Dr Garre recommande de passer par la consultation “une fois par an, et d’aller chez le médecin chaque fois que l’on a une question sur l’état d’un grain de beauté, d’une tache ou d’une tache de rousseur sur la peau”. la peau a une mémoire et nous avons accumulé de nombreuses heures de soleil dans nos vies en raison de la mode d’être intensément brun et le plus tôt sera le mieux. En ce sens, les dommages du soleil s’accumulent dans les cellules de la peau, brûlure après brûlure. Notre corps remplit les fonctions pertinentes pour régénérer les cellules endommagées et les empêcher de s’accumuler, pouvant se transformer en cellules malignes et conduire au cancer de la peau. Cependant, parfois notre corps n’arrive pas à régénérer toutes les cellules endommagées, donc la peau se régénère, mais les dommages cellulaires sont déjà permanents, mais il y a aussi d’autres facteurs que nous ne pouvons pas contrôler comme la présence abondante de grains de beauté, de peau blanche, avec taches de rousseur, yeux clairs et cheveux blonds ou roux, antécédents familiaux de mélanome ou d’autres cancers de la peau, système immunitaire affaibli, âge (plus l’âge est élevé, plus le risque est grand). Par conséquent, une série de recommandations doivent être prises en compte lors des bains de soleil : ● Évitez les heures centrales de la journée, de 12h00 à 16h00. ● Protégez-vous avec des vêtements, des chapeaux, des lunettes et des écrans solaires à FPS élevé. ● Utilisez un FPS très élevé. ● Utilisez une quantité généreuse de crème solaire sur tout le corps. peau, 15-30 minutes avant l’exposition au soleil, et répéter toutes les 2 heures. ● Les écrans solaires ne doivent pas être conservés d’une année à l’autre. ● L’exposition au soleil en été doit se faire progressivement ● Réaliser des bilans dermatologiques périodiques Lire l’édition complète de Sport & Style