Le « doute » sur les règles a causé les « difficultés » actuelles de la Formule 1

Damon Hill pense que les pilotes ne savent pas exactement comment ils sont autorisés à faire leurs courses sur piste, ce qui crée de la confusion pendant les week-ends de Grand Prix.

Le champion du monde 1996 a discuté de la tentative de « fente à la Daniel Ricciardo » de Max Verstappen sur Lewis Hamilton lors du premier tour à Abu Dhabi, et le débat a depuis eu lieu pour savoir si le pilote Mercedes aurait dû donner la tête au pilote Red Bull. la course.

Verstappen est descendu à l’intérieur de Hamilton à l’épingle du virage 6 mais, en évitant le contact dans le virage serré à gauche, le pilote Mercedes a pris la route de secours et a émergé avec une avance pratique sur le Red Bull.

L’opinion a été divisée sur cette question, et tandis que Hill a souligné qu’« aucun dépassement n’est exactement le même que le précédent », l’absence de frontières claires entre ce qui est puni et ce qui ne l’est pas a semé la confusion parmi les conducteurs.

« Lewis a pris des mesures d’évitement et n’avait plus de piste avec laquelle jouer et a dû prendre la voie de l’évasion », a-t-il déclaré sur le podcast F1 Nation.

Réflexions sur ce qui aurait dû se passer entre Lewis et Max dans le premier tour ?#F1 #AbuDhabiGP 🇦🇪 – PlanetF1 (@Planet_F1) 12 décembre 2021

«C’était un geste audacieux, mais c’était un geste qui s’est produit à la suite d’un certain nombre de gestes comme celui-ci qui sont restés impunis ou, disons, ils ont laissé tomber.

« Donc, les pilotes ne savent pas si ce sera ou non la façon de courir. Le doute est la chose qui nous a donné toutes ces difficultés – il nous a donné l’incertitude.

Hill est tombé du côté d’Hamilton devant donner la tête à Verstappen, d’accord avec son collègue de Sky Sports, Martin Brundle, pour dire que le Red Bull avait le droit de prendre le virage lorsque les deux pilotes ont atteint le sommet.

«Ce qui s’était passé était [Hamilton] s’en est sorti », a déclaré Hill. « Il a arrêté la voiture avant de sortir de la route, Lewis a dû prendre des mesures d’évitement mais en fait, quand vous regardez ce dépassement, c’était un dépassement sans faute.

« Réellement, [Verstappen] était en avance, donc je ne comprends pas pourquoi quand Lewis est revenu sur la piste, pourquoi il n’a pas rendu la place parce que dans un sens vraiment, Max avait eu la place.

Les stewards ont rapidement décidé qu’aucune enquête n’était nécessaire après que Hamilton s’est rendu sur la route de secours, mais l’ancien pilote de Williams and Arrows n’a pas pensé que c’était correct.

« Il n’a pas pris un avantage durable sur celui-là, c’est ce qu’il a dit », a déclaré Hill. « Il l’a fait en quelque sorte parce qu’il n’a pas été rattrapé alors qu’en fait il avait été rattrapé. »