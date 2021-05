Le doux hommage caché de Kate Middleton au prince George, à la princesse Charlotte et à Louis | Royale | Nouvelles

La duchesse de Cambridge a été aperçue portant un bijou touchant en hommage à George, sept ans, Charlotte, six ans et prince Louis, trois ans. Kate a enfilé un collier alphabet de Danielle Draper avec la première lettre du nom de chacun de ses trois enfants.

La duchesse portait le collier en or lors d’un engagement à Starbank Park avec le prince William jeudi – le dernier jour de la tournée royale du couple au nord de la frontière.

Kate et William ont laissé leurs enfants à la maison pour leur visite en Écosse.

Mais la duchesse les gardait près de son collier.

Les Cambridges ont aidé les enfants des écoles maternelles à disperser des graines de plantes qui attireront les papillons et les abeilles lors de leur visite au parc d’Édimbourg.

Les enfants de la pépinière Edzell ont laissé tomber les graines sur un sentier naturel qui comporte des stations leur enseignant des contes de fées classiques, notamment l’histoire de Hans Christian Andersen La princesse et le petit pois.

Alors que les jeunes montraient à William comment planter les graines, il leur dit : « Vous êtes de très bons jardiniers.

“Nous allons avoir beaucoup de plantes. Ce sera une immense forêt.”

Kate et William ont également rencontré des adolescents qui travaillaient pour le prix de bronze de leur duc d’Édimbourg et les ont rejoints alors qu’ils plantaient des tournesols et un pommier.

LIRE LA SUITE: La charge de travail du prince William et de Kate a presque doublé depuis Megxit

Starbank Park est géré par le conseil de la ville d’Édimbourg et protégé par Fields in Trust, dont William est le président – ​​un rôle auparavant occupé par le prince Philip.

Au cours de l’événement, William et Kate ont lancé une nouvelle initiative, l’indice des espaces verts de Fields in Trust, qui est conçu pour mesurer l’accès aux parcs et aux espaces verts pour les personnes à travers la Grande-Bretagne.

Les Cambridges ont terminé leur tournée écossaise plus tard jeudi, le duc prononçant un discours d’adieu très personnel.

S’exprimant à Édimbourg lors de la cérémonie de clôture de l’Assemblée générale de l’Église d’Écosse, il a déclaré : « Ces personnes font de l’Écosse l’endroit dynamique, amical, innovant et déterminé que Catherine et moi aimons, et est si important pour nous.

“Je suis façonné par cet endroit. L’affection que je ressens pour lui est enracinée dans mon expérience de sa vie quotidienne dans les gens, les relations et son éthique de voisinage.”

William est arrivé en Écosse le 21 mai, rejoint plus tard par son épouse, dans son rôle de Lord Haut Commissaire à l’Assemblée générale de l’Église d’Écosse dans le but d’écouter les gens pour “en savoir plus sur vos défis, mais aussi, pour apprendre de vos espoirs et aspirations”.