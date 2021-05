Le doux hommage de ‘Cruella’ pour Cameron Boyce

Jusqu’à maintenant, Cruella il a été très bien accueilli par la critique et le public. Surtout ils ont applaudi L’interprétation d’Emma, qui embrasse réellement le méchant avec un rire “effrayant” qui pourrait déranger n’importe qui. Ils ont également célébré la conception des costumes réalisée par Jenny Beavan, lauréate d’un Oscar.

Cette robe imite la peau des Dalmatiens et un fait très important est qu’aucune peau n’a été utilisée pour les costumes. Jenny Beavan est une défenseure des végétariens et des animaux, et Disney a également pris grand soin de cet aspect. (Laurie Sparham. © 2021 Disney Enterprises Inc.)

Pour voir tous les looks de Cruella, sa transformation et des faits plus curieux que vous ne saviez pas, comme la plupart de cinq mille pétales sur la robe, cliquez ici .