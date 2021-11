Le doux jeu d’enfance du prince William et du prince Harry mis à nu – « S’amuser un peu » | Royale | Nouvelles

L’histoire a été racontée à Rhona Cameron par un proche des jeunes princes, feu Tara Parker-Tomkinson. Tara avait une relation étroite avec la famille royale et était la filleule du prince Charles. Parlant du prince Harry et William en 2012, Tara a déclaré : « Ce sont des garçons adorables et coquins. Il y a un code de confiance complet là-bas, un code qui dit ‘Zip et chéris’. inestimable. »

Racontant l’histoire sur GB News, Mme Cameron a déclaré: « Vous savez que vous ne devriez pas raconter d’histoires bien sûr, mais j’étais amicale avec la regrettée et charmante Tara Palmer-Tomkinson.

« Elle m’a dit il y a des années – et elle était bien sûr très proche de William et Harry – qu’elle était la filleule du prince Charles. Ils jouaient à un jeu appelé Reco.

« Ils s’arrêtaient en quelque sorte dans les stations-service sur l’autoroute, entraient à l’intérieur avec des casquettes de baseball et accumulaient des points sur ceux qui étaient reconnus lorsque les garçons étaient adolescents.

« Ils s’amusaient juste un peu à propos de leur statut. »

Tara s’est également liée d’amitié avec la duchesse de Cambridge lors de l’un de leurs nombreux séjours au ski en famille.

Elle l’a un jour décrite comme : « belle, très solide, mais vraiment amusante aussi ».

Tara a ensuite assisté au mariage royal en 2011 en tant qu’invitée du duc et de la duchesse de Cambridge.

Tara Palmer-Tomkinson est malheureusement décédée à l’âge de 45 ans en 2017.

Le ski est profondément ancré dans le sang de la famille Palmer-Tomkinson alors que son grand-père James Palmer-Tomkinson et son oncle Jeremy Palmer-Tomkinson ont également participé à plusieurs Jeux olympiques d’hiver.