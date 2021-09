Le doux message d’anniversaire de Tom Holland à Zendaya a une touche Spider-Man

Peter Parker et MJ reviendront sur grand écran dans quelques mois à peine, alors que Spider-Man: No Way Home de Jon Watts devrait sortir en salles cette saison des fêtes. Tom Holland et Zendaya ont tous deux figuré dans la première bande-annonce record, tout en faisant les gros titres des rumeurs selon lesquelles ils sortent ensemble. Vous pouvez maintenant voir son message pour l’anniversaire de Zendaya ci-dessous, où il s’adresse à la récente gagnante d’un Emmy par le nom de son personnage. Découvrez-le ci-dessous.