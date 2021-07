Le doux moment de Schoenmaker avec Lilly King and co. après WR

in

La finale féminine du 200 mètres brasse aux Jeux olympiques de Tokyo a été remplie d’excitation alors que la nageuse sud-africaine Tatjana Schoenmaker a remporté l’or et a battu le record du monde avec une nage rapide de 2:18,95, juste devant les Américains Lilly King et Annie Lazor, qui ont remporté l’argent et bronze, respectivement

Alors qu’il semblait que Schoenmaker savait qu’elle avait remporté la médaille d’or vendredi matin au Japon (jeudi soir aux États-Unis), il lui a apparemment fallu une seconde pour réaliser qu’elle avait battu le record du monde – le premier record du monde individuel battu dans la piscine à ces Jeux.

Mais quand elle l’a fait, la réaction de Schoenmaker était inestimable alors qu’elle criait et commençait à pleurer avant que Lazor n’enroule son bras autour du gagnant de la médaille d’or.

Et puis, dans un moment vraiment réconfortant, King et la nageuse sud-africaine Kaylene Corbett, qui a terminé cinquième, ont rejoint Schoenmaker et Lazor, et le quatuor a célébré ses nages olympiques ensemble.

Ils semblaient tous vraiment heureux l’un pour l’autre, mais surtout pour Schoenmaker, qui semblait toujours incrédule face à sa course record.

Ces athlètes sont, bien sûr, super compétitifs, mais c’est toujours agréable quand ils peuvent aussi célébrer le succès de l’autre.

Avec la médaille d’argent et un temps de 2:19,92 — près d’une seconde derrière Schoenmaker — King a remporté sa première médaille au 200 brasse lors d’une compétition internationale après avoir terminé 12e dans cette épreuve aux Jeux de Rio 2016. Lazor, partenaire d’entraînement de King, a remporté sa première médaille olympique à ses premiers Jeux avec un temps de 2:20.84.

Et les deux brasseurs américains ont continué à exprimer leur soutien et leur amour l’un pour l’autre dans leur interview sur le pont avec NBC après la course.

