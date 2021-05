Le doux SMS que Steve-O a envoyé à Johnny Knoxville lors de sa dernière hospitalisation liée à Jackass

C’est une bonne lentille dans ce qui a toujours été si spectaculaire à propos de Johnny Knoxville. La plupart des gens s’adoucissent avec l’âge et s’adoucissent avec la gloire. Quand ils ont un peu de monnaie dans leurs poches, ils perdent un peu de dynamisme et de faim pour se pousser. Vous le voyez avec le sport tout le temps. Vous le voyez même avec des acteurs qui commencent souvent à choisir des projets moins aventureux et mieux rémunérés à mesure qu’ils vieillissent, mais bien qu’il soit la figure de proue évidente de Jackass, Johnny Knoxville a toujours été aussi dur ou plus dur que les autres gars de l’équipe. Cela a toujours semblé clair de mon point de vue en tant que spectateur, et c’est fascinant de voir qu’au moins Steve-O reconnaît la même chose.