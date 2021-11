Pris à partir de George Harrisonest imposant Toutes les choses doivent passer album, cette belle chanson a la particularité d’être le premier single n°1 au Royaume-Uni et en Amérique par un ancien Beatles, en plus d’être le single le plus vendu au Royaume-Uni en 1971. George a écrit la chanson, mais saviez-vous qu’il n’était pas le premier à enregistrer « My Sweet Lord » ? George a donné la chanson à Billy Preston à inclure sur son album de septembre 1970, Encouraging Words.

L’univers musical de Georges

L’album de Billy comprenait de nombreux musiciens liés au monde musical de George au cours de cette période, apparaissant sur All Things Must Pass, y compris Eric Clapton, Bobby Whitlock, Carl Radle et Jim Gordon qui peu après ont formé Derek and the Dominos. Bobby Keys et Jim Price jouent des cors, et sur la version de Billy de « My Sweet Lord », ce sont les sons distinctifs des chanteurs d’Edwin Hawkins qui fournissent les chœurs.

Harrison a commencé à écrire « My Sweet Lord » en décembre 1969, alors qu’il était avec Billy Preston et Eric Clapton à Copenhague, au Danemark, jouant avec le groupe de Delaney & Bonnie. C’était au milieu d’une période productive et spirituelle qui a vu George produire « That’s the Way God Planned It » de Preston et le mantra « Hare Krishna » du temple Radha Krishna de Londres, ainsi qu’écrire des chansons avec un thème spirituel pour son propre projet. enregistrement solo.

Un thème spirituel

Copenhague marquait la fin de la tournée européenne de Delaney & Bonnie, qui s’est conclue par trois soirées au Falkoner Theatre en décembre. Selon Harrison, « My Sweet Lord » a commencé pendant que les membres du groupe tenaient une conférence de presse et George a passé le temps dans une pièce à l’étage à jouer des accords et à alterner les mots « Hallelujah » et « Hare Krishna ». Harrison a ensuite présenté son idée aux autres et le refrain a été développé.

George a utilisé l’interprétation de l’hymne « Oh Happy Day » par les Edwin Hawkins Singers comme source d’inspiration supplémentaire et la chanson a été terminée avec l’aide de Billy Preston, c’est ainsi qu’elle s’est également retrouvée sur son album.

La version de George de « My Sweet Lord » a été enregistrée avec Phil Spector, qui coproduisait les sessions aux studios Abbey Road. Billy Preston a de nouveau joué sur la piste, avec Clapton, Ringo Starr, Jim Gordon et les quatre membres de Badfinger, qui ont signé chez Apple. Pour la version finale, Harrison et Spector ont choisi parmi un certain nombre de pistes rythmiques avant de sélectionner la prise principale, qui comprenait, entre autres, Klaus Voormann à la basse et Gary Wright sur un deuxième clavier. C’est possible Peter Frampton peut avoir ajouté une guitare acoustique après la session principale. Les parties de guitare slide de George et l’arrangement orchestral de John Barham ont été doublés aux Trident Studios dans le centre de Londres.

George avait initialement voulu qu’aucun single ne soit sorti de All Things Must Pass, mais à la fin, il a cédé et « My Sweet Lord » a été publié comme le premier single dans le monde, mais pas en Grande-Bretagne; la date de sortie était le 23 novembre 1970, aux États-Unis. Le mélange de la chanson différait de celui trouvé sur All Things Must Pass en présentant moins d’écho et des chœurs légèrement modifiés.

Célibataire de l’année

Il est sorti en double face A avec « Isn’t It a Pity ». « My Sweet Lord » a dominé le US Hot 100 pendant la première des quatre semaines le 26 décembre 1970. Avec des passages constants à la radio en Grande-Bretagne, il est finalement sorti en single le 23 janvier 1971 et est devenu n ° 1 une semaine plus tard. . À la fin de 1971, « My Sweet Lord » a dominé les sondages des lecteurs de Melody Maker pour « Single of the Year » et « World’s Single of the Year » et en juillet 1972, la chanson a remporté deux prix d’auteur-compositeur Ivor Novello pour George.

En janvier 2001, George a inclus une nouvelle version de la chanson en bonus sur l’album remasterisé All Things Must Pass. « My Sweet Lord (2000) » mettait en vedette Harrison partageant la voix avec Sam Brown, fille de son ami Joe Brown, soutenu par une instrumentation principalement nouvelle, notamment une guitare acoustique de Dhani Harrison et un tambourin de Ray Cooper.

Cette version est également apparue sur la sortie posthume du single original « My Sweet Lord » sorti en janvier 2002. Ce disque est devenu n ° 1 au Royaume-Uni le 26 janvier 2002, ce qui signifie que « My Sweet Lord » est l’un des une poignée de chansons qui ont réussi l’exploit d’avoir été n°1 deux fois, par le même artiste ; Elvis l’a fait trois fois, et le seul autre est reinede « Bohemian Rhapsody ».

La chanson joyeuse de George Harrison

En 1971, George a été poursuivi pour violation du droit d’auteur par l’éditeur de « He’s So Fine » des Chiffons. En 1976, le juge a conclu que George avait enfreint le droit d’auteur, mais a écrit : « Harrison a-t-il délibérément utilisé la musique de ‘He’s So Fine ?’ Je ne pense pas qu’il l’ait fait délibérément. Néanmoins, il est clair que « My Sweet Lord » est la même chanson que « He’s So Fine » avec des paroles différentes, et Harrison avait accès à « He’s So Fine ». C’est, en vertu de la loi, une violation du droit d’auteur, et ce n’est pas moins le cas même si cela est accompli inconsciemment. Le procès concernant les dommages-intérêts a duré des décennies et les subtilités du droit sont trop complexes et trop longues pour être abordées.

Disons simplement que la chanson joyeuse de George Harrison est l’un de ces disques vraiment mémorables qui a apporté une joie profonde à tant de personnes et a élevé le moral des autres en période de difficultés, de stress et de problèmes. Quel plus beau cadeau un musicien a-t-il à offrir que celui-là ?

