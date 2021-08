Le doux surnom de famille de la princesse Eugénie dévoilé lors de la séance photo de Fergie – « Comme mignon ! » | Royale | Nouvelles

in

Mais les fans royaux aux yeux d’aigle ont rapidement souligné le surnom mignon d’Eugénie utilisé dans le tir.

“Euge & Jack” peut être inscrit sous Fergie – agissant comme un hommage touchant au couple qui a récemment accueilli leur premier enfant plus tôt cette année.

Un utilisateur de Twitter qui a repéré l’hommage réconfortant a déclaré : « Comme c’est mignon ! Sur une photo prise de la duchesse d’York au Royal Lodge pour sa nouvelle interview pour @TandCmag, elle se tient sur une balançoire gravée de ‘Euge & Jack’.”

La balançoire aurait été un cadeau du prince Charles à la princesse Eugénie le jour de son mariage avec Jack Brooksbank en 2018.

Sur la photo, la duchesse d’York porte une veste Dolce & Gabbana au prix de 1 300 £ et une robe Just Cavalli au prix de 273 £.

Fergie a déjà parlé de la relation étroite qu’elle et son ex-mari, le prince Andrew, partagent avec leurs filles.

Soulignant à quel point ses filles sont sa priorité numéro un, la duchesse a déclaré à T&C : « La famille est tout pour moi.

« Le plus important, ce sont les filles. »

Parler à Bonjour ! la duchesse d’York a déclaré: “Je suis tellement excitée et ravie d’être devenue grand-mère.

“August Philip Hawke Brooksbank, un merveilleux petit-fils et il apporte tant de joie, de sourires et d’amour à toute notre famille.”

Elle a poursuivi: “Jack et Eugénie sont et seront des parents superbement attentionnés et merveilleux.”