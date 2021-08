Le douzième docteur de Doctor Who refondu pour des drames audio à la suite des commentaires de Peter Capaldi sur l’émission

Peter Capaldi était auparavant attendu par les fans pour exprimer le douzième docteur dans le drame audio Big Finish Doctor Who Timejacked, mais maintenant le personnage sera exprimé par l’acteur Jacob Dudman. Dudman est apparu dans des émissions notables telles que The A-List, The Stranger et Fate: The Winx Saga. Dudman a également déjà remplacé les médecins de David Tennant et de Matt Smith dans des aventures audio antérieures, il ne fait donc aucun doute qu’il fera un travail solide pour remplacer Capaldi.