Le Dow 30 clôture au-dessus de 36000 pour la première fois en 125 ans – Savoir comment investir dans des actions indicielles

Le Dow 30, un indice boursier américain de premier plan, a récemment franchi une étape importante en clôturant au-dessus de 36 000 au début du mois. Ce qui différencie le Dow Jones Industrial Average (DJI) ou le Dow 30 des autres indices, c’est qu’il représente les entreprises basées uniquement aux États-Unis. Pour la première fois de ses 125 ans d’histoire, le Dow 30 se négocie à plus de 36 000 niveaux et était à 36319 au 9 novembre 2021. Le DJIA Futures s’échangeait à la baisse avant la cloche d’ouverture le 10 novembre. Pour quelqu’un qui cherche à se diversifier à travers économies, le Dow 30 est un excellent moyen de profiter des opportunités croissantes sur les marchés américains. L’indice se compose des 30 premières sociétés de premier ordre et est un baromètre de l’économie américaine, de ses entreprises et des tendances de consommation dans le pays.

Fait intéressant, en 1999, le Dow 30 à 36 000 a été évoqué pour la première fois par James K. Glassman et Kevin A. Hassett dans leur livre « Dow 36 000 : la nouvelle stratégie pour tirer profit de la montée à venir du marché boursier ».

Au cours des 10 dernières années, le rendement total annualisé composé a été de près de 11,61 %, tandis que le rendement sur 3 ans et 5 ans a été de 12,47 % et 13,34 %, respectivement.

Vous pouvez acheter des actions individuelles incluses dans l’indice Dow 30 en ouvrant un compte de courtage international. Certaines des sociétés les plus importantes de l’indice des 30 actions sont Boeing, Nike, Goldman Sachs, Walmart, Intel, 3M, UnitedHealth Group, Apple, Coca-Cola, McDonalds, Microsoft, etc.

2022 pourrait assister à un retour de certaines actions de la vieille économie et les actions du Dow 30 peuvent faire partie de votre portefeuille. Contrairement à d’autres indices, dans le Dow 30, la sélection n’est pas régie par des règles quantitatives mais selon le site Internet des indices S&P, « une action n’est ajoutée à l’indice que si l’entreprise a une excellente réputation, démontre une croissance soutenue et intéresse un grand nombre d’investisseurs.

Investir dans des actions américaines apporte une diversification à votre portefeuille indien et profite également des fluctuations des devises sur le long terme. Posséder des actions de grandes entreprises américaines est simple et facile et peut se faire en ouvrant un compte de trading international.

Clause de non-responsabilité: La décision d'investir dans ces actions ou dans toute autre action doit être prise par vous-même après avoir soigneusement évalué l'activité et les autres fondamentaux de l'entreprise ou après avoir consulté son conseiller financier. Il ne s'agit pas d'une recommandation d'acheter, de détenir ou de vendre des actions. Financial Express Online n'assume aucune responsabilité pour leurs conseils en investissement.

